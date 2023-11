Assisi ricorda le vittime di femminicidio: una targa in loro memoria

Assisi ricorda le vittime – Il Comune di Assisi, in un gesto di profondo rispetto e memoria, ha deciso di onorare le vittime di femminicidio della città, Fatima e Annunziata, tragicamente uccise nel 1999. Questo omaggio si concretizzerà con l’inaugurazione di una targa commemorativa, prevista per giovedì 23 novembre alle ore 16.00 presso la sede del Comune di Assisi in Santa Maria degli Angeli.

L’iniziativa è stata promossa dalla lega Spi Cgil di Assisi Bastia e dal suo coordinamento donne, in collaborazione con la Rav (Rete donne antiviolenza). Il Comune di Assisi ha accolto favorevolmente l’iniziativa, sottolineando l’importanza di ricordare e onorare le vittime di tale atroce violenza.

Alla cerimonia di apposizione della targa interverranno diverse personalità, tra cui Stefania Proietti, sindaca di Assisi, Massimo Paggi, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Assisi, Andrea Farinelli, segretario generale Spi Cgil Umbria, Fabrizio Fratini, segretario generale Spi Cgil Perugia, Paola Palazzoli, presidente della Rav, e Teresa Spoletini, coordinatrice donne Spi Cgil Assisi Bastia.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Infatti, il sindacato pensionate e pensionati della Cgil, in tutta Italia, in occasione del 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, promuove iniziative in ricordo di tutte le vittime di femminicidio. Questo evento rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, sottolineando l’importanza di ricordare le vittime e di lavorare insieme per prevenire ulteriori tragedie.