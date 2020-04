Coronavirus, minuto di silenzio ad Assisi per vittime

Un minuto di silenzio davanti al Palazzo Comunale con la bandiera a mezz’asta per ricordare vittime del coronavirus. Alle 12 in punto il sindaco Stefania Proietti con la fascia tricolore, insieme a tantissimi altri sindaci d’Italia, ha accolto l’invito arrivato da Bergamo e rilanciato dall’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), ha osservato il minuto di silenzio in segno di lutto per tutti i morti e di vicinanza ai familiari e in segno di solidarietà con le comunità che stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia. Un segnale di partecipazione collettiva al cordoglio.