Donazione del sangue nel ricordo di Davide Piampiano

Raccolte oltre 20 sacche, la memoria diventa solidarietà

Un gesto di amore e memoria che si rinnova. Anche quest’anno il Comitato Piampiano, in collaborazione con l’Avis comunale di Assisi, ha promosso una giornata di donazione del sangue in ricordo di Davide, scomparso prematuramente nel 2023. Un’iniziativa che unisce solidarietà e ricordo, trasformando il dolore in speranza condivisa.

Sabato 11 ottobre, nella sede Avis di Assisi, si è registrata un’ampia partecipazione da parte della comunità: i membri del Comitato Piampiano, ormai parte attiva dell’associazione dei donatori, hanno contribuito alla raccolta di oltre venti sacche di sangue, testimonianza concreta di come il bene possa nascere anche da una perdita.

La giornata, organizzata in concomitanza con il giorno del compleanno di Davide, è diventata un appuntamento simbolico e profondamente sentito. Ogni donazione è un atto di vita, un segno di continuità che rinnova il valore della solidarietà come risposta collettiva alla fragilità umana. “Ricordare attraverso il dono – spiegano i promotori – significa dare un senso nuovo all’assenza, facendo del bene a chi ne ha bisogno e a noi stessi.”

Il Comitato Piampiano, nato come realtà di quartiere, si è progressivamente trasformato in un gruppo di impegno civico e sociale. In soli due anni ha raggiunto quasi cento donazioni complessive, un risultato che dimostra l’impegno costante e la generosità dei suoi membri. Il loro esempio è diventato un punto di riferimento per molti, un modello di partecipazione attiva e altruismo autentico.

La collaborazione con l’Avis comunale di Assisi si è rivelata particolarmente significativa. Oltre alla raccolta del sangue, si è consolidato un rapporto di amicizia e sostegno reciproco che ha dato vita a una rete di solidarietà estesa, capace di unire persone, storie e valori. “Questo legame – sottolineano i volontari – va oltre l’atto del donare. È una testimonianza di comunità, di fiducia e di appartenenza a qualcosa che ci supera.”

La memoria di Davide continua così a generare vita. Ogni sacca di sangue raccolta rappresenta un piccolo miracolo quotidiano: un gesto semplice ma indispensabile, che salva vite e unisce le persone in un sentimento condiviso di responsabilità e speranza.

Il successo dell’iniziativa conferma la forza di un messaggio universale: donare non è solo un atto di generosità, ma un modo per rendere migliore la società. “Donare il sangue è giusto – ricordano dal Comitato – perché migliora noi e ciò che ci circonda. È un modo per restare uniti, per trasformare la memoria in vita, per far sì che ogni ricordo diventi futuro.”

Con il suo spirito di comunità, la giornata di Piampiano si è così trasformata in una celebrazione della vita stessa: un invito a continuare a donare, affinché il bene, come il sangue, continui a circolare.