Succede a Dell’Olio alla guida del centro di Assisi

Mariano Borgognoni eletto presidente – Mariano Borgognoni è stato nominato nuovo presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’ultima assemblea dei soci dell’istituzione, fondata nel 1939 da don Giovanni Rossi. Prende il posto di Tonio Dell’Olio, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi anni, distinguendosi per l’impegno nel rafforzare la missione culturale e spirituale dell’ente.

La scelta di Borgognoni si inserisce in una linea di continuità con i principi costitutivi dell’associazione, che sin dalla sua nascita persegue l’obiettivo di coniugare il messaggio evangelico con il dialogo tra fede e cultura, promuovendo la giustizia sociale, la pace e l’accoglienza. La sua figura, per il profilo accademico e l’esperienza maturata in ambito istituzionale e culturale, rappresenta un punto di riferimento autorevole per il futuro della Pro Civitate Christiana.

Teologo, docente e autore, Borgognoni ha una formazione articolata: laureato in Sociologia e in Teologia, ha conseguito un dottorato in Teologia Fondamentale con una ricerca incentrata sull’Apocalittica. Svolge attività didattica presso l’Istituto Teologico di Assisi e l’Issra, ed è direttore del quindicinale “Rocca”, periodico edito dalla stessa Pro Civitate Christiana, che affronta temi di attualità culturale e religiosa con uno sguardo critico e informato.

Il nuovo presidente ha ricoperto anche incarichi istituzionali rilevanti. È stato presidente della Provincia di Perugia tra il 1995 e il 1999, dopo aver svolto il ruolo di vicepresidente della Regione Umbria nel 1993. Dal 1992 al 1993 ha presieduto il Consiglio regionale. Il suo percorso testimonia una lunga esperienza nel campo dell’amministrazione pubblica, accompagnata da una costante riflessione teologica e da un impegno attivo nel mondo ecclesiale.

Mariano Borgognoni eletto presidente

La Pro Civitate Christiana, con sede ad Assisi, è da decenni un luogo di incontro e confronto tra credenti e non credenti, tra studiosi, operatori culturali e persone in ricerca spirituale. L’associazione promuove corsi di formazione, incontri culturali, ritiri spirituali e attività editoriali che intendono offrire strumenti per comprendere la complessità del tempo presente alla luce del Vangelo. In questo contesto, la figura di Borgognoni appare in grado di coniugare la profondità del pensiero teologico con l’apertura verso le dinamiche culturali e sociali attuali.

Il passaggio di consegne con Tonio Dell’Olio segna un momento significativo per la vita dell’associazione. Il suo predecessore ha guidato la Pro Civitate Christiana con uno stile pastorale ispirato al servizio, alla fraternità e alla promozione di una cultura del dialogo. Sotto la sua presidenza, l’istituzione ha consolidato le sue attività educative e spirituali, mantenendo salda la propria identità in un contesto in continua evoluzione.

Con la nomina di Mariano Borgognoni, la Pro Civitate Christiana si prepara a proseguire il proprio cammino nel segno della fedeltà ai valori originari, rafforzando al tempo stesso l’impegno a rispondere alle sfide contemporanee. L’eredità spirituale dell’associazione viene così affidata a una guida che conosce a fondo le dinamiche teologiche e culturali che attraversano la società, mantenendo lo sguardo fisso sulla missione di testimonianza evangelica che la Pro Civitate porta avanti da oltre ottant’anni.

Il centro di Assisi conferma così il proprio ruolo come laboratorio di pensiero, luogo di formazione e spazio di accoglienza, coerente con la propria vocazione originaria. Con Borgognoni alla presidenza, si apre una nuova fase nel segno della continuità e del rinnovamento.