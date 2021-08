L’Istituto ha infine avviato il Centro di Ricerca InVita, in convenzione con l’Università di Perugia, specializzato nel campo della Riabilitazione, ormai punto di riferimento internazionale. Però ora c’è bisogno, proprio alla luce della ricerca, di una sfida più avanzata. I tanti genitori che vengono ad Assisi rappresentano un racconto non consueto della città che non può che arricchire l’esperienza della cittadinanza. Sono tanti, vengono da ogni parte d’ Italia, molti alloggiano nelle strutture alberghiere e tra loro c’è chi si è trasferito ad Assisi.