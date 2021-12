Chiama o scrivi in redazione

5° Memorial Marcello Vaccai, ha vinto Bastia Ultimi Calci

Il 5° Memorial Marcello Vaccai, svoltosi allo stadio Migaghelli di S. Maria degli Angeli, è stato vinto dal Bastia Ultimi Calci che ha battuto la squadra degli Amici di Marcello per 4-3.

Entrambe le formazioni ampiamente over 40.

I gol dei vincitori sono stati realizzati da Fabio Zebi (2), Roberto Cianetti, Doru Ursica mentre quelli della seconda classificata sono stati di Marco Pompili (2) e Davide Fioravanti.

Alla bella gara svoltasi in amicizia e con sana competizione hanno assistito i familiari di Marcello, la figlia Martina, il fratello Roberto e la sorella Viviana e relativa parentela.

Gli stessi hanno partecipato alla cerimonia di premiazione che è stata preceduto da un ricordo di Marcello, morto tragicamente sull’Abetone il 14 luglio 2015, fatto dal presidente del Bastia Ultimi Calci Luigino Ciotti e dalla figlia Martina.

Poi il momento conviviale a base di porchetta e pizza, dove in molti si sono espressi al meglio dimostrandosi più in forma fuori che non dentro il campo da gioco.

Va ricordato però che tutti gli atleti si sono dati appuntamento, prima della gara, al cimitero vecchio di S. Maria degli Angeli per una visita alla tomba del bravissimo portiere, amico di tutti e collante di tante squadre nella sua carriera di giocatore prima ed allenatore poi.

Edizione ridotta del Memorial, causa problematiche legate alla pandemia, che gli organizzatori sperano di poter riprendere il prossimo anno nella consueta veste.