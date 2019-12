Angelana calcio, grande allegria alla serata degli auguri natalizi

Una festa nel vero senso della parola, un appuntamento irrinunciabile che rende il Natale giallorosso un po’ più speciale. È ciò che l’Angelana ha mandato in scena ieri sera nella cornice del PalaEventi di Santa Maria degli Angeli, teatro di una Cena degli Auguri Natalizi all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Oltre 500 le persone intervenute, con tante famiglie ad accompagnare i ragazzi del settore giovanile e quelli della prima squadra a fare (per così dire) gli onori di casa. C’è stata una vetrina meritata per tutte le formazioni del vivaio giallorosso, dai Piccoli Amici fino agli Esordienti, per poi proseguire con le squadre che partecipano ai campionati regionali (Giovanissimi, Allievi e Juniores) e per concludere con la rosa affidata ad Alessandro Sandreani che tanto bene sta facendo nel campionato di Eccellenza.

“Siamo davvero onorati di vedere così tanta gente e siamo vogliosi di chiudere al meglio una prima parte di stagione davvero emozionante ed entusiasmante per tanti motivi”, ha affermato il tecnico giallorosso dal palco allestito per l’occasione. “Stiamo facendo bene, siamo un bel gruppo e abbiamo tanti motivi per poter essere soddisfatti”, gli ha fatto eco il capitano Elia Mazzoni. Il quale, assieme a Filippo Passeri e Gianluca Stucchi, ha pensato bene di vestire i panni di Babbo Natale offrendo i doni che la società ha riservato a tutti i tesserati del settore giovanile, per quanto qualche bambino ha avuto l’ardire di ribattezzarli gli “Elfi di Babbo Natale”, evidentemente non troppo convinto dal loro aspetto…

SALUTI E SORPRESE. La serata è stata aperta dai saluti dei sacerdoti della parrocchia di Santa Maria degli Angeli padre Stefano Albanesi e padre Luca (quest’ultimo da poco rientrato da Terni), che hanno scambiato con i ragazzi alcune impressioni e dedicato un piccolo momento di preghiera.

A seguire è stato il turno del sindaco Stefania Proietti, da sempre molto vicina alla realtà angelana (i suoi due figli militano nelle formazioni giovanili giallorosse), che ha ricordato anche l’impegno e la passione che hanno animato il 2019 dalle parti del “Migaghelli” alla luce sia dei lavori effettuati alla struttura in occasione del Trofeo “Città di Assisi”, sia del rifacimento dell’impianto d’irrigazione del manto erboso e pure della disponibilità offerta per l’atterraggio dell’elicottero del Presidente della Repubblica, avvenuto la settimana scorsa (e a primavera il tutto si ripeterà ospitando il pontefice Francesco).

Al termine della serata, dopo la cena che ha ottenuto il massimo gradimento da parte di tutti i presenti, è andata in scena la tradizionale lotteria di Natale, letteralmente presa d’assalto da tutti i bambini a caccia di qualche pallone o strumento tecnologico.

La grande novità dell’evento 2019 ha riguardato la presentazione del Calendario 2020, che ha riscosso subito una grande successo: all’interno ci sono tutte le foto delle formazioni giallorosse dalla prima squadra ai Piccoli Amici, destinate ad accompagnare nei prossimi 12 mesi il cammino dei giovani atleti e delle loro famiglie. Un bel brindisi finale ha concluso una serata al solito bella, partecipata e vissuta in allegria. Un po’ quello che accade quando di mezzo ci va la grande famiglia Angelana.