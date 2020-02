Angelana tessera Ntumba Massanka, attaccante inglese del 96

L’ASD Angelana 1930 comunica di aver ricevuto nelle scorse ore tutta la documentazione necessaria per tesserare l’attaccante inglese Ntumba Massanka, classe 1996, che sarà dunque a disposizione di Alessandro Sandreani per la gara in programma domenica prossima in casa della Trasimeno. Massanka era già da alcuni giorni era aggregato al gruppo giallorosso, in attesa che si perfezionassero tutti gli aspetti burocratici legati al suo tesseramento.

Il centravanti londinese (è originario del quartiere di Tottenham), trasferitosi in tenera età con la famiglia a Manchester, è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e ha avuto modo anche di vivere una breve esperienza sempre a livello giovanile con il Manchester City prima di essere acquistato dal Burnley nell’estate del 2013.

Nella stagione corrente ha vestito la maglia del Chorley, formazione che milita nella National League, la quinta divisione calcistica inglese, realizzando 3 reti in 24 gare (di cui 10 da titolare), l’ultima delle quali disputata il giorno di capodanno contro il Wrexham, la squadra nella quale ha militato a cavallo delle stagioni 2016-17 e 2017-18 totalizzando 42 presenze con 6 reti all’attivo. In carriera vanta anche un’esperienza nella terza divisione belga con la maglia del RWD Molenbeck (12 presenze e un gol).