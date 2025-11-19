Assisi Calcio annuncia due uscite ufficiali dal club

Melargna svincolato e Camilletti chiude accordo consensuale

La società Assisi Calcio 2023 ha reso noto un doppio movimento in uscita che segna un passaggio significativo nella gestione della rosa. A partire dal 1° dicembre 2025, il difensore Edoardo Kim Melargna sarà ufficialmente inserito nella lista degli svincolati, interrompendo così il proprio percorso con il club umbro. Contestualmente, è stata comunicata la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Leonardo Camilletti, che lascia la squadra dopo un periodo di collaborazione caratterizzato da impegno e disponibilità.

La decisione, maturata in un quadro di riorganizzazione tecnica e gestionale, riflette la volontà della società di ridefinire gli equilibri interni e di aprire nuove prospettive per il futuro. Melargna, giovane calciatore che ha mostrato determinazione e spirito di sacrificio, si troverà ora libero di valutare nuove opportunità professionali. Camilletti, dal canto suo, ha scelto di chiudere l’esperienza con Assisi Calcio attraverso un accordo che testimonia la correttezza dei rapporti e la reciproca volontà di separarsi senza tensioni.

Il club ha espresso un sentito ringraziamento a entrambi gli atleti per la serietà e la dedizione dimostrate, sottolineando come il contributo offerto abbia rappresentato un valore aggiunto nel corso della stagione. La società ha inoltre formulato un augurio sincero per il prosieguo delle rispettive carriere, ribadendo l’importanza di mantenere rapporti positivi anche oltre la fine del vincolo contrattuale.

Queste scelte si inseriscono in un contesto più ampio di pianificazione sportiva, con l’obiettivo di garantire continuità e competitività al progetto calcistico. L’uscita di due elementi della rosa apre inevitabilmente spazi per nuove soluzioni tecniche e per l’inserimento di profili che possano rispondere alle esigenze del gruppo.

La comunicazione ufficiale, diffusa con toni sobri e istituzionali, conferma la linea di trasparenza adottata dalla società, che intende mantenere un rapporto diretto e chiaro con tifosi e osservatori. In un momento in cui il calcio locale vive dinamiche di rinnovamento, l’Assisi Calcio ribadisce la propria volontà di costruire un percorso solido, fondato su scelte ponderate e sulla valorizzazione delle risorse disponibili.