Deiana favorita al Trail Costa di Trex

Cresce l’attesa per il Trail Costa di Trex, l’appuntamento di Assisi (PG) che domenica tornerà in scena per portare avanti due challenge che stanno riscuotendo sempre più successo, l’Umbria Trail Running e la Top Runners Challenge Etruscan Cup. La collocazione a inizio agosto è per certi versi strategica per la gara, perché consente a chi ama la corsa nella natura ma vuole anche sfuggire almeno per un breve lasso di tempo alla canicola estiva di affrontare un evento al fresco, in mezzo ai boschi, viaggiando anche a discrete altezze considerando il Gpm della gara è ai 1.290 metri del Monte. Da notare che il percorso prevede appena il 5% in asfalto

La distanza da coprire è di 25 km per un dislivello di 1.000 metri, ma si potrà scegliere in alternativa quello da 13 km per 600 metri, anche nella modalità non competitiva. Lo scorso anno la vittoria nella gara più lunga arrise a Riccardo Pianesi in 2h16’24” e a Pina Deiana in 2h23’15”, mentre sui 13 km trionfarono Federico Gemma in 1h14’39” e Maria Cristina Draoli in 1h23’38”. Per domenica Pina Deiana, da poco diventata Ambassador per il marchio Scarpa, ha già garantito la sua presenza e non potrebbe essere altrimenti, considerando la sua appartenenza per la società organizzatrice Aspa Bastia.

Partenza fissata per le ore 9:00 per i 25 km e alle 9:15 per la 13 km dalla sede della Pro Loco a Costa di Trex ad Assisi, sulla SP 249. Iscrizione ancora possibile al costo di 27 euro per la gara lunga e 20 euro per la breve. A tutti gli iscritti ricco pacco gara e medaglia di finisher. Il ritiro del pettorale e dei pacchi gara potrà essere effettuato già al sabato, dalle 16:00 alle 19:00 presso i tavoli di segreteria in zona partenza.7 Premiazioni per i primi 3 arrivati uomini e donne delle due distanze.

Per informazioni Aspa Bastia, www.aspabastia.it