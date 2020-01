I Lions di Assisi, Gualdo Tadino, Foligno e Spoleto a sostegno dell’Oncologia Pediatrica

da Debora Siena*

Nell’ambito del Programma per l’Annata Lionistica 2019/2020 ho inserito, come ha ribadito il Governatore del Distretto 108 L Dr. Massimo Paggi, il Tema Salute e precisamente l’attenzione alle Neoplasie Infantili. In accordo con il Presidente di Zona Ing. Gianluca Fagotti abbiamo condiviso che tale Service per il territorio fosse fatto proprio anche dagli altri Clubs Lions della IX Circoscrizione e precisamente della ZONA 9D che comprende: Assisi, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto.

E’ cosi che dalla Condivisione, dall’Armonia e dalla Collegialità: principi e valori che connotano i quattro Clubs Lions di Zona è scaturita l’idea di organizzare per il 24 Gennaio 2020 un Service per la vita a sostegno dell’Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia dell’Ospedale di Perugia.

A tale iniziativa, di grande valore umano e sociale, sono invitati a partecipare tutti coloro che condividono i valori della Solidarietà, dell’Attenzione alla cura dei bambini e quindi ad un’iniziativa di beneficienza ed a servizio del territorio. Il Meeting della serata si terrà alle 18,30 nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi.

Interverranno, a titolo gratuito, i relatori: Prof.ssa Cyntia Aristei (Docente Ordinario della Sezione di Radioterapia Oncologica-Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia) ed il Dr.Maurizio Caniglia (Responsabile della Struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica e trapianto del Midollo dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia). Seguirà la visita gratuita al Foro Romano, Via Portica 23 con ingresso nella Sala delle Volte del Comune di Assisi, dove si terrà la Conviviale.

La cena, preparata dal famoso Chef GIORGIONE sarà servita dai ragazzi dell’ Istituto Alberghiero di Assisi ed allietata dall’intrattenimento musicale del gruppo “I soliti Ignoti Jazz Ensemble”. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, escluse alcune spese, sarà destinato per la borsa di studio di una specializzanda del Reparto di Radioterapia Oncologica.

Mi corre l’obbligo sottolineare la disponibilità e la gratuità del Sindaco del Comune di Assisi Ing. Stefania Proietti e del Presidente dell’Ente Calendimaggio Prof. Giorgio Bonamente, per aver messo a disposizione dei quattro Clubs Lions i locali, la visita al Foro Romano e la cucina. La massima alla quale ho fatto riferimento nel pensare ed organizzare tale Service è stata quella del fondatore Lions MELVIN JONES “Non si può andare tanto lontano se non si inizia a fare qualcosa per il Prossimo”.

*Il Presidente del Club Lions di Assisi