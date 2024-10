Inclusione e sport protagonisti al Serafico di Assisi per il G7

Lunedì 14 ottobre, all’Istituto Serafico di Assisi, si svolgerà “AccogliAmo”, evento parallelo al G7 su Inclusione e Disabilità, che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Sarà una giornata all’insegna dell’inclusione sociale, attraverso attività che coinvolgeranno persone con e senza disabilità, artisti e associazioni locali.

La giornata si aprirà alle 10 e proporrà una serie di iniziative pensate per valorizzare la partecipazione attiva e la creatività. Le associazioni locali, come Don Guanella, Capodarco dell’Umbria, Angsa e Associazione Arcobaleno, parteciperanno all’evento con attività artistiche e sportive. La mototerapia, il baskin e altre esperienze ad alto contenuto emozionale saranno il fulcro di questo appuntamento dedicato all’inclusione.

Il momento clou della giornata sarà la realizzazione di un’opera d’arte collettiva, un villaggio multicolore creato dai ragazzi del Serafico, dagli artisti e dai partecipanti. Questa iniziativa mira a simboleggiare una comunità dove tutti, indipendentemente dalle abilità, possono contribuire in modo significativo. Il villaggio sarà costruito attorno a una pianta di ulivo, simbolo scelto per il G7, che rappresenta i valori di pace e unità. L’opera sarà creata con il supporto degli educatori dei laboratori del Serafico, spazi dedicati alla crescita personale e all’espressione creativa per i ragazzi dell’Istituto.

Tra le attività più attese vi è la mototerapia, esperienza adrenalinica che combina il piacere delle moto con il desiderio di inclusione. Vanni Oddera, pioniere della disciplina, sarà presente con il suo team per offrire ai ragazzi l’opportunità di provare la sensazione di libertà che solo la guida su due ruote può dare. L’evento prevede un percorso all’aperto e uno indoor, dove i ragazzi potranno partecipare a esibizioni in sella alle moto, mostrando che non esistono limiti quando si vuole superare ogni ostacolo.

Un’altra attività di rilievo sarà il baskin, sport che combina le regole del basket adattandole per permettere a persone con abilità diverse di giocare insieme. Grazie alla collaborazione con l’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), i partecipanti potranno cimentarsi in una disciplina che abbatte le barriere tra giocatori, promuovendo uguaglianza e inclusione attraverso il gioco di squadra. Ogni giocatore, in base alle proprie capacità, avrà un ruolo definito e contribuirà al successo della squadra.

L’intera giornata sarà aperta al pubblico, offrendo non solo attività artistiche e sportive, ma anche supporto socio-sanitario. Un team di esperti sarà a disposizione per garantire assistenza a tutte le persone con disabilità che parteciperanno.

Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico, ha sottolineato l’importanza di questo evento, dichiarando: “Il G7 su Inclusione e Disabilità è un segnale di cambiamento nella visione economica mondiale. Per la prima volta i Ministri discuteranno strategie per contrastare la discriminazione e garantire il diritto alla partecipazione sociale e politica per tutti”. Ha aggiunto che il Serafico sarà il punto di riferimento per i bisogni socio-sanitari durante l’incontro, promuovendo valori di integrazione e inclusione.

L’appuntamento di Assisi rappresenta un’occasione importante per dimostrare che l’inclusione non è solo un concetto, ma una realtà che si costruisce attraverso la partecipazione attiva e la collaborazione.