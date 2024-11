Karate, TKS-Epyca Assisi brilla alla WKMO World Cup

Ottimi risultati per il team TKS-Epyca di Assisi nel fine settimana a Lignano Sabbiadoro, dove si è svolta la 5th WKMO World Cup – Memorial Carlo Henke. La squadra ha schierato 27 atleti per il kata e 28 per il kumite, ottenendo numerose medaglie e chiudendo al terzo posto nella classifica delle società, a solo un punto dalla seconda posizione.

I risultati nel kata

Nel kata, la giovanissima Adele Proietti, classe 2012, si è distinta conquistando l’unica medaglia d’oro della disciplina per il team. Medaglie d’argento per Margherita Lignola (classe 2017) sia nel kata sia nel kumite, dimostrando grinta e determinazione.

Nella categoria maschile 6-8 anni, Bruno Brunotti ha ottenuto il secondo posto in entrambe le discipline, mentre Giacomo Carrara Tarara si è piazzato terzo nel kata e primo nel kumite. Bronzo nel kata anche per Lorenzo Filippucci, Nicolò Elisei, Antonio Brunetti, Mattia Pecci (classe 2009) e Federico Belloni.

Kumite, pioggia di ori per il team

Nella specialità del kumite, gli atleti del team assisano hanno brillato. Lorenzo Filippucci (classe 2015) ha conquistato l’oro, riscattandosi dopo il bronzo nel kata. Nicolò Elisei, vincendo la finale, ha ottenuto il primo posto nella sua categoria, mentre Gabriel Olanda si è piazzato terzo.

Tra le giovanissime della categoria femminile 6-8 anni, bronzo per Mia Bazzarelli e Livia Roscini Vitali. Tra i maschi della categoria superiore, il giovane Antonio Gabriel Selaru (classe 2014) ha portato a casa il bronzo.

Nella categoria 11-12 anni, doppietta per il team: Diego Elisei ha vinto l’oro in una finale combattuta con grande tecnica, mentre Mattia Pecci si è fermato in semifinale, aggiudicandosi il bronzo. Argento per Adele Proietti e Antonio Brunetti nelle rispettive categorie.

Tra i protagonisti della competizione anche Giacomo Aisa (classe 2011), che ha dominato i suoi combattimenti fino a salire sul gradino più alto del podio. Medaglia d’oro anche per Alessandro Rudyshyn, che, nonostante un infortunio, ha combattuto con determinazione per vincere tutti gli incontri.

Le emozioni della categoria cadetti

Tra i cadetti, finale tutta interna al team per Edoardo Italiano e Mattia Cipiciani, con il primo che ha conquistato l’oro e il secondo l’argento. Doppia medaglia per il master Federico Belloni, bronzo nel kumite dopo il bronzo ottenuto nel kata il giorno precedente.

Preparazione al futuro

Il team TKS-Epyca, guidato dai tecnici Simone Cipiciani, Simona Ricci, Deneb Cantone e Federico Belloni, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. Gli allenatori si preparano ora al prossimo appuntamento agonistico, fiduciosi delle capacità dei propri atleti.

Un inizio di stagione promettente per il karate assisano, che continua a crescere e raccogliere successi sul panorama internazionale.