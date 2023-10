La Virtus reagisce e risponde presente: al PalaSir grande vittoria nel derby sul Basket Todi, 79-41

La Virtus Assisi è solo una lontana parente di quella vista nella prima giornata una settimana fa a Perugia, e alla prima casalinga ingrana la giusta marcia e batte nel secondo derby stagionale il Basket Todi, 79-41.

Pubblico delle grandi occasioni al palazzetto dello sport di Santa Maria degli Angeli, e partita mai in discussione per i ragazzi di coach Piazza. Una Virtus Assisi che parte subito forte, e la pesantezza nelle gambe accusata al debutto stagionale sembra essersi alleggerita. I ragazzi di Piazza si fanno trovare pronti fin dall’avvio di gara, e spingono forte sull’acceleratore.

Bugionovo in regia si conferma una certezza, capitan Provvidenza vede bene il canestro e finisce – alla fine – in doppia cifra. Una Virtus Assisi più reattiva, con giocate rapide e precise, e una doppia fase già migliorata rispetto al debutto, soprattutto in attacco dove i ragazzi di Piazza vanno a segno con maggiore continuità.

Bene i giovani in campo, con minuti importanti per tutti. Da segnalare le prestazioni di Ciancabilla, a referto con 12 punti, e di Francesco Anastasi, per lui un gran finale di match. Una squadra che ha saputo fin da subito scappare via nel punteggio, per poi gestire ottimamente la gara durante l’intero arco di gioco.

Così ha parlato Michele Bugionovo al termine della partita: “Bella partita e buona Virtus Assisi, piano piano stiamo crescendo. Questo è un campionato difficile ed equilibrato, cercheremo di fare del nostro meglio. Molte squadre le conosciamo, altre meno. Bello giocare in un palazzetto così pieno, diremo la nostra partita dopo partita”. Dopo la sconfitta nel primo derby a Perugia, ora subito il riscatto giocando un buon basket. La Virtus reagisce e risponde presente. La Virtus c’è. Finale al Palasir: Virtus Assisi-Basket Todi 79-41.

Virtus Assisi – Basket Todi 79-41 Assisi: Santantonio 2, Bugionovo 15, Chiurulla 5, Provvidenza M. 3, Anastasi J. 5, Provvidenza G. 13, Genjac 6, Razzi 7, Zefi, Anastasi F. 10, Marroni 1, Ciancabilla 12. All. Piazza

Todi: Castrichini, Simoni 12, Perini, Afrie 2, Argentiero 2, Oboichuk 4, Chinea ne, Galic 5, Maddaloni 16, Fichi, Mazburss, De Grossi. All. Pierotti

Parziali: 30-14, 14-9, 22-5, 13-13

Progressivi: 30-14, 44-23, 66-28, 79-41

Usciti per 5 falli: Oboichuk e Galic (Todi)