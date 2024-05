Memorial Luciano Gaucci, emozioni e Calcio ad Assisi

La città di Assisi si prepara a ospitare un evento calcistico di grande significato emotivo e sportivo: il primo “Memorial Luciano Gaucci”. Questo tributo all’ex presidente del Perugia Calcio, scomparso, è stato organizzato dal figlio Riccardo Gaucci e vedrà la partecipazione di quattro squadre ricche di storia e passione.

L’evento si terrà allo stadio degli Ulivi di Assisi, domenica alle ore 15, e promette di essere un’occasione unica per celebrare la memoria di un grande protagonista del calcio italiano. Il quadrangolare vedrà la presenza degli Ex Grifoni, un team composto da celebri giocatori che hanno vestito la maglia del Perugia durante l’era Gaucci. A loro si uniranno l’Assisi Calcio, recentemente promossa in prima categoria, la Sir Susa Vim Perugia, squadra di pallavolo campione del mondo e d’Italia, e gli Amici di Luciano, una selezione di ex giocatori della Roma e di sponsor.

Oltre al calcio, l’evento sarà arricchito da momenti di intrattenimento, con musica dal vivo e stand gastronomici, creando un’atmosfera festosa e inclusiva. I biglietti d’ingresso sono stati fissati a 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini sotto i 14 anni, disponibili in vari punti vendita: Fermento Perugia a Ponte San Giovanni, Caffè dal Perugino in piazza Matteotti a Perugia, Pasticceria Vinti in via Raffaello a Santa Maria degli Angeli e Bar Italia in viale Roma a Passignano sul Trasimeno.

L’evento vedrà la partecipazione di molte glorie del passato del Perugia, da epoche diverse. Tra i nomi annunciati figurano quelli di Baiocco, Liverani, Mazzantini, Zè Maria, e Rapajc, che hanno contribuito agli anni di successo del club, compresa l’epoca d’oro della Serie A sotto la guida di Serse Cosmi.

Questo memorial non solo onora la memoria di Luciano Gaucci, ma serve anche come punto di ritrovo per la comunità, unendo vecchie glorie e nuovi talenti in una celebrazione del calcio e del suo impatto culturale e sociale. È un’occasione per riflettere sull’eredità di Gaucci e sul futuro dello sport ad Assisi, rafforzando il legame tra la comunità e il calcio.