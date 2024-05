Memorial Luciano Gaucci: una giornata di celebrazione nel cuore di Assisi

Nel suggestivo scenario dello Stadio “degli Ulivi” di Assisi, si è tenuta oggi la prima edizione del Memorial Luciano Gaucci, un evento che ha richiamato l’attenzione di appassionati di calcio e nostalgici dell’era Gaucci. A guidare l’iniziativa è stato Riccardo Gaucci, figlio dell’ex patron del Perugia.

L’evento ha preso il via alle ore 15, con il quadrangolare che ha visto scendere in campo l’Assisi Calcio, squadra di cui Riccardo è il presidente e che recentemente ha trionfato nel campionato di Seconda Categoria girone B. Accanto all’Assisi Calcio, si sono uniti alla competizione anche un gruppo di vecchie glorie del Perugia noto come “amici di Luciano”, una delegazione della Sir Susa Vim Perugia e gli ex Grifoni.

Il Memorial Luciano Gaucci ha offerto l’opportunità di rivedere numerosi ex calciatori e allenatori che hanno fatto parte dell’epoca Gaucci. Tuttavia, non sono mancati anche gli avversari del Perugia che hanno voluto partecipare a questo evento commemorativo. Tra i nomi di spicco che hanno calcato il terreno di gioco, si sono distinti personaggi come Cosmi, Liverani, Ravanelli e Ze Maria, le cui gesta hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano.

L’atmosfera nello Stadio “degli Ulivi” era carica di emozione e ricordi. I tifosi presenti hanno potuto rivivere gli anni d’oro del Perugia, sotto la guida di Luciano Gaucci, quando la squadra riuscì a raggiungere importanti traguardi e a conquistare i cuori degli appassionati di calcio.

Il Memorial Luciano Gaucci non è stato solo un momento di celebrazione sportiva, ma anche un’occasione per ricordare la figura di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio. Luciano Gaucci, infatti, è stato un personaggio carismatico e controverso, capace di trasformare il Perugia in una realtà calcistica di rilievo nazionale.

Riccardo Gaucci ha voluto organizzare questo evento per onorare la memoria di suo padre e per permettere ai tifosi di rivivere quei momenti di passione e successo che hanno contraddistinto l’epoca Gaucci. Il quadrangolare è stato solo il punto di partenza di una giornata all’insegna della nostalgia e del ricordo, dove le storie e le gesta dei protagonisti dell’era Gaucci sono state celebrate e condivise con il pubblico presente.