Un’estate di scoperte e divertimento: aperte le iscrizioni al Centro Estivo 2024 del Comune

L’estate è alle porte e con essa arriva l’atteso Centro Estivo 2024 del Comune. Quest’anno, dal 1° al 26 luglio, i locali della scuola “G. Alessi”, situata in via Toti a Santa Maria degli Angeli, si trasformeranno in un vivace hub di attività per bambini e ragazzi.

Il programma del centro è pensato per accogliere due fasce d’età: i più piccoli, dai 3 ai 6 anni, e i più grandi, dai 7 ai 12 anni. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi in base all’età, garantendo un’esperienza su misura per tutti. Il centro sarà operativo dal **lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.

Il tema di quest’anno, “Giro del mondo in un’estate tra i cerchi…da Atene a Rio“, promette un viaggio emozionante attraverso diverse culture e tradizioni. Tra le attività in programma ci sono laboratori creativi e uscite alla scoperta del territorio locale.

Le *iscrizioni apriranno lunedì 17 giugno e rimarranno aperte fino al 29 giugno. Per iscriversi, è possibile contattare i numeri telefonici 335-1027644 e 329 2203806. Al momento dell’iscrizione, il gestore del servizio fornirà tutte le indicazioni necessarie per facilitare gli utenti.

Per quanto riguarda il pagamento delle quote, sarà possibile effettuarlo tramite il sistema PagoPa, accedendo al sito del Comune di Assisi e selezionando la voce “Centri Estivi e Centri Gioco”.