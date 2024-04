Virtus Assisi ai play-out: sfiderà Urbania al meglio delle tre partite

Termina con una sconfitta – la seconda consecutiva dopo il derby perso contro l’Ubs Foligno – la stagione regolare della Virtus Assisi. Una stagione dai due volti, in cui i ragazzi di coach Piazza avevano anche cullato il sogno di partecipare ai play-off. Ora invece, servirà battere Urbania al meglio delle tre gare nei play-out, per avere la certezza di partecipare nella prossima stagione alla Serie C unica e dichiararsi finalmente “salvi”. A Porto Sant’Elpidio partita in salita per la Virtus Assisi che va sotto nei primi due quarti. Reazione rossoblu nel terzo quarto che però non basta, perché i padroni di casa la chiudono nell’ultima frazione. Finisce 81-70. Ora per la Virtus serve resettare subito per cercare di chiudere immediatamente al primo turno – e a proprio favore – la roulette dei play-out.

Porto Sant’Elpidio Basket – Virtus Assisi 81-70

P.S.Elpidio: Olivieri ne, De Florio 5, Boffini 14, Torresi 14, Fabi 12, Lucero 21, Sagripanti, Stanzani 7, Alessandroni 7, Cimini 1. All. Domizioli

Virtus Assisi: Santantonio 2, Pagano ne, Bugionovo 11, Provvidenza M. 3, Anastasi J. 9, Provvidenza G. 12, Ouro Bagna 4, Genjac 19, Razzi 6, Zefi ne, Anastasi F. 4, Ciancabilla ne. All. Piazza

Parziali: 28-18, 18-13, 15-22, 20-17

Progressivi: 28-18, 46-31, 61-53, 81-70

Usciti per 5 falli: Stanzani (P.S.Elpidio); Ouro Bagna (Assisi)