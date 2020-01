Virtus Eko Gruppo Assisi cade nella Marche: vince la Pisaurum 81-71

Non arriva nemmeno in questo turno la vittoria per la Virtus Eko Gruppo Assisi che cade anche a Pesaro contro una Pisaurum dimostratasi più forte. Una partita che ha visto gli uomini di coach Piazza sotto nel punteggio per tutta la gara. Inizialmente la Virtus è rimasta più attaccata al match, poi alla lunga i padroni di casa hanno avuto la meglio.

A fare la differenza è stata la percentuale al tiro dei padroni di casa, a tratti perfetta, contro una difesa ospite che in alcuni momenti della gara ha concesso forse troppo. Alla fine la Pisaurum ha chiuso avanti 81-71 ottenendo due punti preziosi per il proprio campionato, con la Virtus che ha provato a tornare sotto senza successo. Per la Virtus Eko Gruppo Assisi, nuovamente sconfitta, c’è sicuramente da lavorare per svoltare in maniera definitiva in una stagione tribolata anche a causa dei troppi infortuni.

Pisaurum Pesaro – Virtus Assisi 81-71

Pesaro: Cercolani 15, Giunta S. 3, Giunta F. 14, Vichi 7, Chessa 14, Campanelli G., Pierucci 17, Campanelli I. ne, Sinatra 11, Gattoni ne.. All. Surico

Assisi: Santantonio 3, Metalla 2, Provvidenza 9, Meccoli 14, Genjac 22, Papa ne, Faina, Gramaccia 2, Nana 4, Quercia 15. All. Piazza

Parziali: 23-18, 25-22, 21-17, 12-14.

Progressivi: 23-18, 48-40, 69-57, 81-71.

Usciti per 5 falli: nessuno

Arbitri: Forconi e Menicali