Visit Assisi compie un anno e avvia la sinergia con italia.it

Oltre 110mila accessi e accordo operativo con il MiTur

Il portale turistico visit-assisi.it celebra il primo anniversario rafforzando la propria dimensione digitale con una nuova partnership con italia.it, il sito istituzionale del Ministero del Turismo. Nei giorni scorsi si è svolto ad Assisi un incontro tecnico che ha visto impegnati esperti comunali e funzionari ministeriali, con l’obiettivo di definire i passaggi operativi per l’interoperabilità tra le due piattaforme. L’iniziativa, come ricordato dal comunicato diffuso dal Comune di Assisi, è frutto dell’accordo siglato lo scorso maggio che sancisce l’ingresso della città serafica nel Tourism Digital Hub (TDH), l’infrastruttura nazionale che mira a unificare e valorizzare l’offerta turistica del Paese.

La cooperazione consentirà al sito di Assisi di condividere contenuti, servizi e applicazioni direttamente con il portale ministeriale, ampliando la visibilità del territorio su un canale di promozione tra i più rilevanti a livello nazionale. Questo strumento permetterà al sistema locale di raggiungere target più ampi, coinvolgendo anche operatori privati che potranno contribuire ad arricchire l’offerta digitale.

Il rinnovamento del portale Visit Assisi, lanciato il 9 settembre 2024, si è rivelato una scelta vincente. In dodici mesi il sito ha registrato oltre 110mila visite, con un incremento del 10% di sessioni organiche rispetto alla precedente versione e un aumento del 185% di accessi provenienti dall’estero. Più di 80mila i visitatori unici, con un tasso di coinvolgimento medio vicino all’80% e circa quattro pagine visualizzate per ogni utente. Le sezioni più consultate sono state quelle dedicate agli eventi, alla Rocca Maggiore e alla mostra di Banksy. La maggior parte del traffico (80%) è arrivata dall’Italia, con Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Campania tra le aree più rappresentate. Il restante 20% ha origine internazionale, con gli Stati Uniti in testa.

“Visit Assisi – hanno spiegato il sindaco Valter Stoppini e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio – è oggi uno strumento imprescindibile per cittadini e visitatori, capace di trasmettere un’immagine autentica e accessibile della città. Grazie alla collaborazione con il Ministero del Turismo possiamo ora contare su una vetrina digitale di eccezionale valore, capace di estendersi anche ai canali social ufficiali del comparto, potenziando le strategie di promozione già in atto”.

Il progetto ha preso forma attraverso il bando promosso dal Ministero del Turismo, rivolto ai comuni con forte vocazione turistico-culturale e riconoscimento Unesco. Con “Vivi Assisi”, il Comune ha ottenuto i fondi per la realizzazione del nuovo portale, che oggi si propone come strumento moderno, inclusivo e privo di barriere, pronto a dialogare con la più ampia rete digitale del settore.