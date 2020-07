Chiama o scrivi in redazione

Al DigiPASS Assisi il secondo incontro rivolto agli enti del terzo settore

Domani pomeriggio, 9 luglio, dalle 17.30, il DigiPASS Assisi ospita il secondo incontro rivolto agli enti del terzo settore organizzato dal Cesvol Umbria in collaborazione con la Direzione salute e welfare della Regione Umbria.

Dopo l’apertura del ciclo di appuntamenti intitolato “Enti del terzo settore: percorsi informativi, formativi e di orientamento. Formarsi, Rinnovarsi, Ripartire, Relazionarsi”, avvenuta alla presenza del vice sindaco Valter Stoppini, dell’assessore alle associazioni Veronica Cavallucci e del presidente del Cesvol Umbria Giancarlo Billi, il secondo appuntamento tratta il tema “I supporti agli enti del terzo settore previsti nei recenti provvedimenti normativi sull’emergenza”.

Gli enti del terzo settore interessati a partecipare o a ricevere maggiori informazioni possono inviare una mail a regionale@cesvolumbria.org indicando nell’oggetto la dicitura “Richiesta iscrizione incontro 9 luglio 2020” e specificando se intendono assistere alla docenza in presenza presso i locali DigiPASS Assisi del Palazzetto del Capitano del Perdono.

Il DigiPASS Assisi, prossimo a riprendere la sua attività formativa e gratuita con focus su Spid, PagoPA e Cup on Line, sta lavorando anche alla ripresa della collaborazione con enti qualificati di promozione e accelerazione digitale, come Ideattivamente.

Proprio con Ideattivamente, in programma un laboratorio legato al Club Lego Boost in data 17 luglio, oltre alla partecipazione, tramite supporti digitali, dei corsi su GSuite for Education e Didattica a Distanza proposti dall’Associazione ToKalon.

Eventi digitali, informazioni di approfondimento e contatto relative al DigiPASS Assisi si possono seguire tramite il sito internet della Città di Assisi (https://bit.ly/2WPyeLi), la pagina facebook (https://bit.ly/2KIGR3B), il canale YouTube DigiPASS Assisi (https://bit.ly/2SjWtOZ) l’account instagram (https://bit.ly/2y9PyRG).