Assisi avanza verso la sua prima Comunità Energetica Rinnovabile: approvata la bozza di statuto

Assisi avanza – La Giunta Comunale di Assisi ha approvato il 30 dicembre 2024 la bozza dello statuto della “Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa” (CANTICO ETS), un passo fondamentale per la creazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel territorio. Il progetto, atteso da tempo e sviluppato in stretta collaborazione con i principali attori locali, segna un cambiamento significativo verso un futuro energetico più sostenibile.

L’assessore all’ambiente e all’energia, Veronica Cavallucci, ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto, che si inserisce in un percorso già avviato e fortemente sostenuto dalla comunità. “Entro la fine dell’anno, abbiamo compiuto un passo decisivo. È il primo passo concreto verso un modello energetico inclusivo, partecipativo e sostenibile, che coinvolgerà cittadini, imprese e associazioni”, ha dichiarato l’assessore.

La CANTICO ETS, come associazione senza scopo di lucro, ha come obiettivo principale la promozione della transizione energetica attraverso l’uso delle fonti rinnovabili e modelli partecipativi. Il progetto coinvolgerà attivamente la cittadinanza, le piccole e medie imprese, le istituzioni locali e le associazioni, cercando di creare benefici non solo sul piano ambientale ma anche economico e sociale. Parte degli incentivi economici derivanti dalla comunità energetica saranno indirizzati alla riduzione della povertà energetica e al supporto di iniziative sociali.

Tra le prossime azioni programmate, ci sarà la pubblicazione di un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da potenziali membri fondatori e l’adeguamento dello statuto, in vista dell’approvazione finale in Consiglio Comunale. Il Comune, in collaborazione con il CIRIAF dell’Università degli Studi di Perugia, continuerà a lavorare affinché la CER diventi un modello virtuoso di sostenibilità e innovazione sociale. La partecipazione è aperta a tutti, e il Comune invita cittadini, imprese e associazioni a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali per essere parte attiva del progetto.