Assisi ospita l’evento “Tech for SHRINEs” per proteggere i luoghi di culto

Assisi ospita – Si svolge dal 25 al 27 novembre ad Assisi l’evento internazionale “Tech for SHRINEs”, un hackathon volto a sviluppare e promuovere soluzioni tecnologiche innovative per la protezione dei luoghi di culto e la salvaguardia dei valori culturali e spirituali. L’iniziativa, co-organizzata dall’amministrazione comunale di Assisi, unisce tecnologia, sicurezza e spiritualità in un contesto dal forte valore storico e simbolico.

La competizione coinvolge oltre 150 esperti di tecnologia e sicurezza. 11 team di innovazione presentano le loro soluzioni davanti a un panel di 10 valutatori di alto livello e più di 10 potenziali investitori. L’hackathon prevede anche la partecipazione di 8 gruppi religiosi e la presentazione di oltre 15 progetti finanziati dall’Unione europea, che affrontano tematiche relative alla protezione dei luoghi sacri e alla preservazione del patrimonio culturale.

Durante il programma, si terranno 3 workshop tematici e sono previsti interventi da parte di 25 keynote speaker che esploreranno vari aspetti della sicurezza e della tecnologia applicata ai luoghi di culto. Tra i temi trattati, ci sono le soluzioni digitali per la protezione dei siti religiosi, la gestione della sicurezza nelle aree ad alta affluenza e le modalità per rendere i luoghi sacri più accessibili e protetti attraverso l’uso delle tecnologie emergenti.

L’evento si concluderà mercoledì 27 novembre, giornata che sarà aperta al pubblico e alla stampa, con una cerimonia che si terrà a partire dalle 9 presso il Centro colle del Paradiso in Piazza San Francesco 2. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno una serie di panel e tavole rotonde, a cui parteciperanno esperti e rappresentanti delle istituzioni, delle religioni e dell’industria tecnologica. Alle 11.30, sarà annunciato il nome dei quattro finalisti della challenge, concludendo così il programma dell’hackathon.

Questa iniziativa rappresenta una vetrina importante per l’innovazione tecnologica applicata alla tutela del patrimonio culturale e religioso, rispondendo alla crescente necessità di soluzioni avanzate per la protezione dei luoghi di culto in un mondo sempre più digitale e interconnesso. L’evento si inserisce nel più ampio contesto delle politiche europee di sostenibilità e innovazione, con un forte focus su come la tecnologia possa supportare la conservazione e la valorizzazione dei luoghi sacri.

La città di Assisi, simbolo di spiritualità e storia, si conferma ancora una volta come punto di riferimento per iniziative che promuovono il dialogo tra religione, cultura e innovazione. Con il supporto delle istituzioni locali e dell’Unione europea, l’evento “Tech for SHRINEs” mira a costruire un futuro in cui la tecnologia non solo protegga, ma rafforzi anche l’importanza dei luoghi di culto come spazi di incontro e riflessione.

Il pubblico e gli operatori del settore sono invitati a partecipare alla giornata conclusiva, che rappresenta un’occasione unica per esplorare come la tecnologia possa integrare la tradizione, rispettando e rafforzando i valori di spiritualità e cultura che i luoghi di culto rappresentano per l’umanità.