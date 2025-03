Assisi, torna Sacræ Passionis Concentus per la Quaresima

Tre appuntamenti di musica e preghiera nella Basilica

Torna ad Assisi la quattordicesima edizione di Sacræ Passionis Concentus, rassegna di elevazioni spirituali in musica organizzata dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Gli eventi, che si terranno nella Basilica Inferiore, accompagneranno il tempo di Quaresima attraverso la preghiera e la musica sacra.

Il tema scelto per quest’anno prende spunto dall’ottavo centenario del Cantico delle Creature, in particolare dal verso: “Ka la morte secunda no ‘l farrà male”. L’espressione, contenuta nei versi di San Francesco, richiama la convinzione che, se l’uomo non può evitare la morte fisica, chi vive in grazia di Dio non subirà il tormento della seconda morte, quella dell’anima.

Il programma prevede tre appuntamenti musicali trasmessi in diretta dalla Basilica Inferiore e in streaming sul canale YouTube della Cappella Musicale. Il primo concerto è in calendario per sabato 29 marzo alle 18:00, con l’esibizione della Cappella Musicale della Cattedrale di San Rufino, diretta da Lucio Sambuco. Il secondo evento si terrà il 5 aprile, sempre alle 18:00, con la partecipazione dei Madrigalisti di Perugia, sotto la direzione di Mauro Presazzi. Il terzo e ultimo appuntamento avrà luogo il 12 aprile, alla stessa ora, con l’ensemble Le Choeur de Sartène dalla Corsica, diretto da Jean-Paul Poletti.

Al termine di ciascuna elevazione musicale, seguirà la celebrazione dei Primi Vespri della Domenica. L’ingresso è libero, offrendo così la possibilità a fedeli e appassionati di musica sacra di partecipare a un momento di riflessione e spiritualità nel cuore della città serafica.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni francescane che caratterizzano la vita religiosa di Assisi, città legata indissolubilmente alla figura di San Francesco. La musica, in questo percorso, diventa veicolo di meditazione e preghiera, accompagnando i fedeli nel cammino verso la Pasqua.

La scelta della Basilica Inferiore come luogo degli eventi sottolinea il legame tra la tradizione francescana e l’espressione artistica, con il repertorio musicale scelto che si pone in continuità con il messaggio del Santo d’Assisi. Il linguaggio musicale, unito alla liturgia, offre ai partecipanti un’occasione di introspezione e raccoglimento, nel segno di una spiritualità che trascende i confini temporali.

Con questa nuova edizione, Sacræ Passionis Concentus si conferma come un appuntamento consolidato nel panorama degli eventi quaresimali, proponendo un connubio tra arte e fede che, ogni anno, attira un pubblico sempre più numeroso, sia in presenza che attraverso le dirette streaming.