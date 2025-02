Commemorazione vittime Foibe: le iniziative di Assisi nel 2025

Commemorazione – Il Comune di Assisi si appresta a celebrare il Giorno del Ricordo con una serie di eventi programmati per il mese di febbraio 2025. Lo scopo di queste iniziative è mantenere viva la memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo forzato dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale.

Il primo evento significativo avrà luogo il 10 febbraio alle ore 15.00 a Santa Maria degli Angeli, presso il Parco Noma Cossetto in via Martiri delle Foibe. La cerimonia prevede la deposizione di un mazzo di fiori per ricordare le vittime delle Foibe e commemorare i drammatici eventi che hanno segnato quel periodo storico. L’iniziativa è organizzata dal “Comitato 10 febbraio” e vedrà la partecipazione del sindaco f.f. Valter Stoppini. Questo evento rappresenta un momento di riflessione e memoria condivisa, aperto a tutta la comunità.

Il secondo appuntamento del mese è fissato per il 20 febbraio alle ore 16.00, nella Sala degli Emblemi del Palazzo Comunale di Assisi. In questa occasione, sarà presentato il libro “Perché il Giorno del Ricordo”, scritto da Giovanni Stelli e Marino Micich. Alla presentazione parteciperà l’autore Stelli, che dialogherà con Paolo Anelli, esperto e studioso dell’esodo Giuliano-Dalmata. La presenza di Paolo Mirti, assessore a scuola, educazione e formazione, garantirà i saluti istituzionali, arricchendo ulteriormente il valore dell’incontro. Il libro offre un’opportunità per approfondire la comprensione del significato del Giorno del Ricordo e per esplorare le testimonianze delle persone che hanno vissuto quei tragici eventi.

Oltre a questi due momenti centrali, per tutto il mese di febbraio, la Biblioteca comunale di Assisi offrirà ai cittadini una selezione di libri dedicati alla tragedia delle Foibe e all’esodo istriano e giuliano-dalmata. Questa iniziativa culturale mira a fornire ulteriori strumenti di conoscenza e riflessione su un capitolo doloroso della nostra storia recente.

L’impegno del Comune di Assisi nel promuovere il Giorno del Ricordo attraverso queste iniziative evidenzia la volontà di mantenere vivo il ricordo e di educare le nuove generazioni sulla storia delle Foibe e dell’esodo. Gli eventi programmati rappresentano un’occasione per la comunità di Assisi di unirsi in un momento di riflessione condivisa, contribuendo a costruire una memoria collettiva consapevole e rispettosa delle vittime e delle sofferenze patite.

La partecipazione della cittadinanza a queste iniziative sarà un segno tangibile di riconoscimento e rispetto verso coloro che hanno sofferto e perso la vita durante quel tragico periodo storico. La commemorazione delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è un atto di responsabilità collettiva, necessario per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.