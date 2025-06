Eolo Cicogna sottolinea l’emergenza acqua ad Assisi, centro storico

“L’Amministrazione non agisce e non informa la cittadinanza”

ASSISI, 19 giugno 2025 – “Situazione di emergenza ad Assisi centro storico dove da circa 24 ore c’è una interruzione dovuta ad un guasto e molte zone sono ancora senza acqua. Una situazione allarmante che sta rendendo complicata la situazione di persone, famiglie, attività commerciali e ricettive. I residenti nel centro storico sono senza acqua da più di 24 ore.

Credo – sottolinea Eolo Cicogna – che queste persone abbiano necessità di essere informate in merito a tutto questo che sta accadendo indipendentemente di chi siano le colpe. E invece tutto questo non è stato fatto. Tra telefonate, post sui social e denunce verbali anche telefoniche, in tantissimi stanno lamentando una situazione allarmante.

Fa molto caldo, è estate, senza acqua non si vive. Capisco che si stia lavorando per il ripristino e che il danno è piuttosto importante, ma nessuno sta infirmando la cittadinanza sulle reali tempistiche della riattivazione. Solo informazioni poco chiare, imprecise. Non è così che si sta vicini ai cittadini. Una amministrazione deve assolutamente dimostrare vicinanza alla cittadinanza, a chi vive e lavora in Assisi. Come al solito – conclude Cicogna – tante parole, ma pochi fatti concreti. Oltre all’informazione da chi amministra la città mi sarei aspettato l’attivazione di misure urgenti per ovviare alla carenza di acqua così ampia in una città come la nostra, dall’altro profilo internazionale. Non è così che si gestiscono le emergenze. Sono vicino ai cittadini che sono in difficoltà”.

Eolo Cicogna

Consigliere Comunale di Assisi