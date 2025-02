Estate Assisi 2025: Rocca Maggiore ospita grandi concerti

Estate Assisi – La Rocca Maggiore di Assisi si conferma come una delle location più prestigiose per gli eventi musicali estivi, accogliendo artisti di rilievo nazionale e internazionale. Per l’estate 2025, il Comune di Assisi, in collaborazione con associazioni culturali locali, ha allestito un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili.

Il festival Suoni Controvento vedrà il 1° agosto l’esibizione di Brunori Sas, reduce dal recente successo sul palco di Sanremo. Il 3 agosto sarà la volta degli Afterhours, con Manuel Agnelli, per un concerto che promette forti emozioni. Anche il Riverock Festival si inserisce nel programma con due eventi attesissimi: il rapper Fabri Fibra si esibirà il 23 luglio, mentre il 25 luglio Joan Thiele, fresca di una brillante performance al festival della canzone italiana, terrà un concerto a ingresso libero.

L’assessore alla cultura Veronica Cavallucci e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio hanno espresso grande soddisfazione per il programma estivo, sottolineando come la Rocca Maggiore si confermi un punto di riferimento culturale e aggregativo in Umbria. “L’estate ad Assisi sarà straordinaria grazie a un cartellone che porta qui alcuni degli artisti più apprezzati del momento. Dopo Brunori Sas e Afterhours, la collaborazione con Riverock Festival ci permette di ospitare anche Fabri Fibra e Joan Thiele. La Rocca Maggiore non è solo uno scenario suggestivo per i concerti, ma un simbolo storico che ogni anno attira oltre 110mila visitatori.”

Il calendario musicale di Assisi Estate 2025 conferma il ruolo centrale della Rocca Maggiore come luogo d’eccellenza per la musica dal vivo, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città. L’evento si inserisce in una strategia più ampia di promozione turistica, puntando su una proposta culturale variegata che renda Assisi una delle mete più attrattive della regione durante la stagione estiva.

L’attesa per i concerti cresce di giorno in giorno, con un’offerta musicale che spazia dal cantautorato raffinato di Brunori Sas al rock alternativo degli Afterhours, passando per il rap incisivo di Fabri Fibra e le sonorità ricercate di Joan Thiele. La Rocca Maggiore si prepara dunque a essere ancora una volta protagonista dell’estate musicale italiana, offrendo agli spettatori un’esperienza unica tra musica e storia in uno dei contesti più suggestivi dell’Umbria.