Istituito un numero unico per servizi demografici del Comune

E’ decisamente più semplice avere contatti con gli uffici del Comune di Assisi che si occupano di servizi demografici e stato civile. Infatti è stato istituito un numero unico (075/8138700) a cui chiamare per ricevere tutte le informazioni e per parlare con i dipendenti addetti ai servizi. Resta in funzione la “vecchia” modalità, cioè passare per il centralino (075/81381), ma a quel punto il risponditore automatico collega al numero unico che smista le richieste.

Per facilitare i cittadini nel mettersi in contatto con gli uffici il numero unico è attivo dalle 8.30 alle 14 tutti i giorni e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18. Ovviamente il numero non è operativo nel fine settimana.

Questo cambiamento che mette in sinergia i servizi demografici con l’Ufficio relazioni con il pubblico, è stato deciso dall’amministrazione comunale per rendere il Comune più vicino e più efficiente ai bisogni della comunità: per chiedere un’informazione, per prendere un appuntamento, per ottenere un certificato.

“A causa anche della pandemia – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – e alle notevoli restrizioni previste per gli uffici pubblici anche la “macchina” comunale ha dovuto riorganizzarsi allo scopo di garantire la massima funzionalità. Con questo sistema non ci saranno più attese perché un operatore indirizza le chiamate e poi il meccanismo viene oliato e monitorato in tempo reale per cui se ci dovessero essere disfunzioni o lentezze si potrà intervenire rapidamente”.