Lavori al parcheggio per la scuola di Rivotorto domani cambio viabilità nei pressi della materna “fratello sole” Proseguono i lavori nei pressi della scuola materna “Fratello Sole” in via Liverani a Rivotorto nell’ambito degli interventi per la realizzazione del parcheggio funzionale alla scuole che rientra nel piano di 700 mila euro per la sistemazione delle aree in prossimità dei plessi anche di Palazzo e Petrignano.

Entro la fine del mese inizieranno i lavori a Palazzo (dove a breve sarà realizzata anche la pensilina per proteggere dalla pioggia gli studenti in ingresso e uscita dalla scuola) e a seguire a Petrignano.

Per garantire la celere esecuzione del progetto per l’adeguamento e miglioramento funzionale degli spazi di sosta nei pressi degli edifici scolastici, domani 3 febbraio in via Liverani verranno effettuati i lavori di allaccio alla rete fognaria per garantire il deflusso delle acque a opera di Umbra Acque.

Per questo motivo dalle 9.30 alle 16 è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli.