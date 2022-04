Lions Club Assisi: L’affido, una scelta d’amore

In tutta Italia ci sono tanti minori che cercano l’amore e il calore di una famiglia che, per varie vicissitudini, non riescono a trovare in quella d’origine.

Il Lions Club di Assisi, fedele a quanto previsto dal programma dell’annata in corso, si impegna a informare la cittadinanza che molti bambini e ragazzi vivono in “case famiglia” e altri generi di comunità, in attesa di trovare l’accoglienza di genitori e fratelli. Ciò in un contesto storico che vede anche tanti bambini provenienti dall’ Ucraina, che fuggono da una terribile guerra che colpisce la loro terra.

Con tale intento il 28 aprile si è svolto un incontro dal titolo “L’affido, una scelta d’amore”. Condotto dal Presidente del Club Roberto Tomassini, alla presenza del sindaco di Assisi Stefania Proietti e dell’assessore alle politiche sociali Massimo Paggi, l’incontro ha visto protagoniste tre specialiste del tema, coinvolte anche in modo personale nell’affido di minori. Maria Luisa Papa, psicologa e responsabile presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell’USL Umbria 1; Beatrice Gosti e Federica Rovai, assistenti sociali rispettivamente nei Comuni di Perugia e Assisi, con delega al servizio di affido, hanno esposto con chiarezza finalità, sfide, successi ed esperienze personali.

Grande coinvolgimento emotivo tra i numerosi partecipanti all’incontro di Assisi, e consapevolezza che quando un bambino arriva in famiglia, che sia un figlio biologico o adottivo, è importante che i genitori lo adottino, ma anche che questi siano adottati da lui.