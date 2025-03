Presentazione libro su Carlo Acutis all’Università Link

Incontro con monsignor Sorrentino e Piero Schiavazzi

ASSISI – Proseguono gli eventi dedicati alla presentazione del nuovo libro del vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, intitolato “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali, non fotocopie” (Edizioni Francescane Italiane, 160 pagine). L’opera esplora il legame tra il Beato Carlo Acutis e i santi Francesco e Chiara, il rapporto con la città di Assisi e il messaggio di evangelizzazione che questi personaggi storici trasmettono al mondo contemporaneo. L’evento si svolgerà giovedì 3 aprile alle ore 11:00 nell’antica biblioteca dell’Università degli Studi Link, situata in via del Casale di San Pio V, 44 a Roma.

Dopo i saluti iniziali del rettore Carlo Alberto Giusti e del presidente Pietro Luigi Polidori, il giornalista e docente di geopolitica vaticana, Piero Schiavazzi, dialogherà con l’autore del libro. L’incontro sarà moderato da Marina Rosati, giornalista e direttrice dell’Ufficio stampa del Santuario della Spogliazione di Assisi, nonché responsabile delle comunicazioni sociali per la diocesi. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di Antonio Tofanelli, capo del cerimoniale dell’Università Link.

Il volume include un messaggio autografo del Papa e rappresenta la prima pubblicazione dedicata al giovane beato e futuro santo, Carlo Acutis, dopo la proclamazione della sua canonizzazione. La sua santità è stata riconosciuta in tempi brevi: il 1° luglio 2018 è stato emesso il decreto sulle sue virtù eroiche, seguito dalla beatificazione avvenuta il 10 ottobre 2020, con la canonizzazione prevista per il 27 aprile 2025. Ma chi è Carlo Acutis? Nato a Londra il 3 maggio 1991 e deceduto a Monza il 12 ottobre 2006, era un ragazzo del nostro tempo, caratterizzato da una vivace passione per l’informatica e una profonda spiritualità, con un amore sincero per l’Eucaristia.

Pur vivendo a Milano, Carlo trascorreva regolarmente del tempo ad Assisi con la sua famiglia, dove consolidava il suo percorso spirituale seguendo le orme di Francesco e Chiara. Queste tre figure, pur essendo distanti nel tempo e nei contesti, sono unite da un legame profondo che il libro di Sorrentino riesce a mettere in evidenza. Carlo Acutis è sepolto nel Santuario della Spogliazione, un luogo emblematico dove Francesco si spogliò di tutti i suoi beni per dedicarsi completamente a Gesù e vivere secondo i principi del Vangelo.

L’incontro rappresenta un’importante opportunità di riflessione e di crescita per tutti, in particolare per i giovani. La figura di Carlo Acutis, in quanto modello di vita autentica e impegnata nel mondo contemporaneo, offre spunti significativi per affrontare le sfide attuali. L’incontro, quindi, non sarà solo un momento di presentazione di un libro, ma anche un invito a esplorare la spiritualità e il messaggio di speranza che questi santi trasmettono.

L’Università degli Studi Link ha così creato un momento di condivisione e di approfondimento su temi di grande rilevanza, ponendo l’accento sull’importanza della fede e della testimonianza nel contesto attuale. La presenza di personalità come monsignor Sorrentino e Piero Schiavazzi arricchirà l’incontro, fornendo prospettive diverse su un tema che è tanto attuale quanto fondamentale.

In un mondo in cui le sfide spirituali e morali sembrano moltiplicarsi, il messaggio di Carlo Acutis, Francesco e Chiara si propone come un faro di luce e di guida. La presentazione del libro non è solo un atto editoriale, ma un evento che invita a riscoprire valori universali di amore, compassione e fede. L’incontro del 3 aprile rappresenterà quindi un’importante occasione non solo per conoscere il libro, ma anche per riflettere sulla propria vita e sul proprio percorso di fede, seguendo l’esempio di questi grandi santi.