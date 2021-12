Proietti green pass obbligatorio scuole Lega Assisi lede diritto allo studio

“Riteniamo assurda e discriminatoria la richiesta di alcuni sindaci umbri di rendere obbligatorio il green pass nelle scuole”. Così i consiglieri comunali della Lega di Assisi, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, i quali ricordano che “tra i trenta sindaci di sinistra che hanno sottoscritto l’appello del presidente dell’Associazione per le autonomie (Ali), Matteo Ricci, di prevedere il green pass obbligatorio a scuola per tutti gli alunni, c’è anche il sindaco di Assisi, Stefania Proietti. E’ impensabile lasciare a casa anche un solo bambino e impedirgli di prendere parte alla lezione scolastica – commentano Mignani e Pastorelli – con il rischio di creare emarginazione sociale, favorire isolamento e demotivazione allo studio. Non è scuola quella che esclude: le Istituzioni dovrebbero lavorare in sinergia per garantire il diritto scolastico a tutti gli alunni, non per discriminare bambini e ragazzi senza green pass, lasciandoli a casa mentre altri sono in aula a fare lezione. Con questo provvedimento si rischia di ledere un diritto inalienabile come quello all’istruzione, impedendo a coloro che, per scelta personale o dei genitori, non hanno effettuato il vaccino di accedere alle lezioni. Il sindaco Proietti faccia un passo indietro e ritiri questa proposta assurda”.