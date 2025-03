Questore Sallustio al Serafico: impegno per la sicurezza

Protezione dei più fragili: innovazione e istituzioni unite

Il nuovo Questore di Perugia in visita all’Istituto Serafico di Assisi

Il Questore di Perugia, Dario Sallustio, ha visitato oggi l’Istituto Serafico di Assisi, un centro di eccellenza che si occupa della cura e riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità complesse. Il suo intervento si inserisce in un contesto di attenzione alla sicurezza dei più vulnerabili, un tema che il Questore ha voluto mettere in evidenza durante il suo incontro con la Presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, e con il personale dell’istituto.

L’impegno per la protezione dei più fragili

Il tema centrale della visita è stato la protezione delle persone vulnerabili, un aspetto che, secondo Sallustio, non riguarda solo l’ordine pubblico, ma anche la creazione di un ambiente sicuro e accogliente per chi ha bisogno di attenzioni particolari. La sicurezza, infatti, deve estendersi oltre l’aspetto fisico, comprendendo la protezione psicologica e sociale. Per i ragazzi del Serafico, che affrontano difficoltà quotidiane, avere accesso a un ambiente protetto e strutturato è fondamentale per il loro sviluppo e benessere.

Innovazione tecnologica al servizio della cura

Il Serafico si distingue non solo per la qualità della cura, ma anche per l’impiego di tecnologie innovative che supportano i percorsi riabilitativi. Durante la visita, il Questore ha avuto modo di conoscere in dettaglio i dispositivi all’avanguardia adottati dall’istituto, come i sistemi di riabilitazione neuromotoria e sensoriale, i dispositivi per l’analisi posturale e i metodi di comunicazione aumentativa. Questi strumenti permettono all’équipe sanitaria di offrire soluzioni terapeutiche sempre più mirate ed efficaci.

In particolare, il Serafico utilizza realtà virtuale per il recupero delle funzioni cognitive, una tecnologia che ha mostrato ottimi risultati nel favorire l’interazione dei pazienti con il mondo circostante. Il Serafico rappresenta così un modello di integrazione tra ricerca avanzata e assistenza personalizzata, al servizio di chi ha necessità particolari e urgenti.

Un modello di attenzione e umanità

Il valore aggiunto del Serafico, tuttavia, non risiede solo nelle tecnologie impiegate. Come ha sottolineato Sallustio, l’eccellenza di questa struttura è soprattutto nell’approccio che mette al centro la persona, coniugando scienza, umanità e solidarietà. Un approccio che risponde a una visione globale della sicurezza, che non si limita alla protezione fisica ma si estende alla creazione di un ambiente dove ogni individuo, indipendentemente dalla propria condizione, possa vivere in piena dignità.

In questo contesto, il Questore ha enfatizzato l’importanza di un impegno delle istituzioni per garantire che anche chi è più fragile possa sentirsi protetto e sicuro. La sicurezza, infatti, per il Questore, non è solo legata all’ordine pubblico ma deve considerare anche la protezione e il supporto alle persone più vulnerabili della comunità.

Le parole della Presidente Di Maolo

La visita del Questore Sallustio è stata accolta con grande soddisfazione dalla Presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, che ha sottolineato l’importanza di questa attenzione istituzionale. Per Di Maolo, infatti, la presenza delle forze dell’ordine e il supporto delle istituzioni sono un segnale di sicurezza per le persone che vivono nel Serafico. Le parole della Presidente hanno confermato il valore dell’incontro, evidenziando quanto sia fondamentale per la struttura ricevere supporto nelle attività quotidiane e nelle sfide che ogni giorno affronta.

“La visita del Questore”, ha dichiarato Di Maolo, “rappresenta un segnale di grande importanza per il Serafico, che non è solo un luogo di cura ma anche di tutela per tanti ragazzi che necessitano di un’attenzione particolare. Sapere di poter contare sul supporto delle istituzioni e delle forze dell’ordine significa rafforzare il senso di sicurezza che ogni persona, e a maggior ragione chi vive una condizione di fragilità, ha il diritto di percepire.”

L’importanza del supporto istituzionale

Il serafico continua a rappresentare un esempio straordinario di come le istituzioni possano lavorare in sinergia con le strutture sociali per garantire la protezione dei più fragili. Il modello di attenzione e protezione che viene messo in atto al Serafico è un esempio di come le forze dell’ordine e le strutture di cura possano collaborare per la sicurezza e la protezione delle persone vulnerabili, creando un ambiente in cui ogni individuo ha il diritto di essere trattato con rispetto e dignità.

L’incontro ha messo in evidenza anche l’importanza di un dialogo costante tra le realtà locali e le istituzioni, fondamentale per garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione, possano vivere in un ambiente sicuro e protetto. Il supporto che le forze dell’ordine possono offrire in queste circostanze non si limita all’aspetto della sicurezza fisica, ma si estende anche alla protezione psicologica e sociale di chi si trova in una condizione di fragilità.

Conclusioni

In sintesi, la visita del Questore Sallustio al Serafico di Assisi è stata un’occasione per sottolineare l’importanza di tutelare i più vulnerabili e di garantire loro un ambiente sicuro, dove possano crescere e ricevere le migliori cure possibili. Un incontro che ha evidenziato il valore del dialogo istituzionale, della protezione e del supporto per chi vive una condizione di fragilità, e che ha confermato l’importanza di lavorare insieme per costruire una comunità più inclusiva e attenta alle necessità di tutti.