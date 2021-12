TARI 2021, è possibile pagare in un’unica soluzione fino a 31 marzo

E’ possibile pagare la Tari (la tassa sui rifiuti) in un’unica soluzione fino al 31 marzo 2022. Il metodo è molto semplice: pagare contemporaneamente le tre rate utilizzando i modelli prestampati ,oppure pagare con unico modello compilandolo con la cifre complessiva (non è necessario inserire il codice identificativo).

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Assisi

Intanto si ricorda che è possibile accedere al Bonus Tari per ottenere un sostegno nel pagamento delle utenze domestiche. La misura è stata voluta dall’amministrazione comunale che ha messo a disposizione 142 mila euro del fondo denominato lotta contro la povertà da Covid-19 ed è, come detto, indirizzata ai cittadini che si trovano in una condizione di disagio economico.

Si tratta di un’agevolazione che si estrinseca in una forma di rimborso che può andare da un minimo del 25 all’85 per cento dell’importo complessivo della Tari in base alle fasce Isee; la soglia è stata fissata in 18 mila euro all’anno e quindi il contributo una tantum sulla tariffa viene calcolato in rapporto alla fascia di reddito.

Per accedere al Bonus Tari si può consultare l’avviso pubblico inserito nel sito del Comune (www.comune.assisi.pg.it).

Nel bando pubblicato sono individuati i requisiti per accedere al sostegno, tra cui una diminuzione del reddito a causa della situazione economica derivante da Covid-19 oppure la perdita del posto di lavoro, il possesso di una fascia Isee non superiore, come detto, a 18 mila euro.

La richiesta di ammissione al bonus potrà essere presentata fino al 2 marzo 2022, dopo la scadenza del termine gli uffici procederanno all’esame delle domande pervenute e, se ammesse, inserite in una graduatoria formulata secondo l’Isee posseduto e, infine, si procederà alla liquidazione fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda va presentata utilizzando, preferibilmente, il modello reperibile sul sito internet del Comune sezione Avvisi e inviato tramite raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Assisi, piazza del Comune, 10, 06081, Assisi (Pg) oppure tramite posta elettronica certificata (Pec) a comune.assisi@postacert.umbria.it

Oltre a questa descritta, un’altra agevolazione (del 14 per cento) riguarda tutte quelle utenze non domestiche che a causa dell’emergenza sanitaria sono state costrette a sospendere l’attività in applicazione dei provvedimenti governativi adottati durante il lockdown. Misura che fu approvata anche l’anno scorso dal consiglio comunale e nacque dalla volontà di sostenere concretamente pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, agriturismi, aziende che per forza maggiore subirono una chiusura o una sospensione della produzione.

Queste sono le novità che interessano il pagamento della Tari ma il sostegno tangibile che riguarda tutta la cittadinanza è che la Tari, nonostante i vincoli contrattuali ai quali il Comune è obbligato ad attenersi, per i cittadini e le famiglie di Assisi avrà anche quest’anno un incremento contenuto e attenuato rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio gestione integrata dei rifiuti.