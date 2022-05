Corso Sorella Economia, Ecologia Integrale ad Assisi

Per molti di noi, le scelte, come individui e quindi come società, sono state influenzate per molto tempo, da un insieme di criteri e di valori che Papa Francesco, nella sua enciclica sociale «Laudato si’», riconduce all’interno del «paradigma tecnocratico», un atteggiamento che ci spinge a vedere le persone e le realtà che ci circondano come “cose da usare per raggiungere i nostri fini”.

Esiste però un altro modo di vivere il lavoro, il rapporto con i beni che consumiamo e le relazioni con le persone che ci stanno accanto. Papa Francesco ci offre una nuova chiave di lettura: il paradigma dell’ecologia integrale, che assume una forte prospettiva sociale che si fonda sul riconoscimento della dignità umana e del riconoscimento dei diritti umani fondamentali.

In questo corso, approfondiremo meglio questo tema con un focus su come applicare l’ecologia integrale nella vita di tutti i giorni, per soddisfare il bisogno sempre maggiore di una vita più autentica e consapevole.

Per saperne di più visita il sito di Sorella Economia

O guarda il video su YouTube

Costi

La quota riportata di seguito, comprende:

Corso, alloggio e pasti (dalla cena di venerdì al pranzo di domenica)

Visita a San Damiano

Visita guidata di Assisi

Transfer in Taxi per tutti gli spostamenti presenti nel programma

Camera Singola € 210.00

Camera Doppia € 180.00 a persona

La quota non comprende l’imposta di soggiorno pari ad € 1.50 a persona al giorno (da saldare in hotel all’arrivo) ed eventuali extra non specificati.

Iscrizioni e pagamenti

L’iscrizione può essere effettuata tramite e-mail, all’indirizzo info@domuspacis. it, fornendo:

COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO CIVICO COMPLETO CON C.A.P., PROVINCIA DI RESIDENZA, CODICE FISCALE E NUMERO DI CELLULARE DEI PARTECIPANTI.

La quota dovrà essere versata entro il 10 Giugno 2022 indicando il nominativo del prenotante e l’indicazione del Corso, fornendo un numero carta di credito con relativa data di scadenza o inviando un bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

DOMUS PACIS ASSISI

Banca Intesa Spa ABI 03069

Filiale: Filiale accentrata Milano (cod.55000) CAB 09606

BIC/Swift: BCITITMM

IBAN: IT 94 G 03069 09606 100000100640

La quota non è rimborsabile.

Programma di massima

Venerdì 17 Giugno

Dalle ore 14.00 Accoglienza

ore 19.30 Cena di benvenuto

ore 21.00 Primo incontro introduttivo

Sabato 18 Giugno

dalle ore 7.30 alle 9.00 Colazione

ore 9.30 Primo incontro al Santuario di San Damiano

ore 13.00 Pranzo con prodotti a km zero

ore 14.40 Partenza in taxi per la visita guidata di Assisi:

Visita guidata alla Cattedrale di San Rufino; proseguimento per la Basilica di S. Chiara per una sosta di silenzio e preghiera presso la cappella che custodisce il Crocifisso di San Damiano; proseguimento per Chiesa Nuova (Casa Paterna di San Francesco); discesa verso la Basilica di San Francesco per la visita guidata e sosta di silenzio e preghiera presso la tomba del Santo.

Rientro in hotel in taxi

ore 20.00 Cena di gala

Domenica 19 Giugno

dalle ore 7.30 alle 9.00 Colazione

ore 9.30 Inizio lavori

ore 11.00 Santa Messa

ore 13.00 Pranzo di arrivederci