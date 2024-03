FAI – Pasquetta al Bosco di San Francesco

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2024. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa all’aria aperta, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di luoghi inediti e atmosfere storiche da conoscere, vivere e apprezzare.

FAI, Pasquetta al Bosco di San Francesco

Il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) proporrà per il lunedì dell’Angelo una giornata da trascorrere all’aria aperta, con una caccia al tesoro botanica per adulti e bambini alle ore 10.30 e alle ore 15.30 – in compagnia della naturalista Chiara Proietti e degli Apprendisti Ciceroni che terminerà con una dolce sorpresa al cioccolato, organizzata in collaborazione con LINDT – e, alle 12.30, il tradizionale concerto di Pasquetta in onore della primavera nel giardino del Complesso benedettino di Santa Croce, a cura de I Trobadores, ensemble nato ad Assisi dall’incontro tra giovani attori e musicisti che si dedicano allo studio degli spartiti medioevali e rinascimentali.

L’area attrezzata e i prati limitrofi saranno a disposizione per picnic all’aria aperta.

Biglietti di ingresso con caccia al tesoro e concerto: Intero €13; Iscritti FAI €10; Ridotto 4-18 anni €8;

Biglietti di ingresso solo concerto: Intero € 10; Iscritti FAI €8; Ridotto 4-18 anni €5;

Biglietti di ingresso solo caccia al tesoro botanica: Intero €8; Iscritti FAI e Ridotto 4-18 anni €6;

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2024” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI e al contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per il dodicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il quarto anno il suo sostegno al progetto. Grazie anche a LINDT Italia, per il primo anno sponsor degli eventi Pasquali e presente nei Beni con il suo cioccolato.

Bosco di San Francesco, Assisi (PG): tel. 075.813157; faiboscoassisi@fondoambiente.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA