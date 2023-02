Susanna Tartari direttore artistico del Palio del Cupolone 2023

È stato reso noto, dal Presidente dell’Ente Palio J’Angeli 800 Moreno Massucci e dal Coordinatore del Palio del Cupolone Giuseppe Pippi Dionigi, il nome del Direttore Artistico dell’Edizione Palio del Cupolone 2023. Conosciamo nel dettaglio il nostro Direttore Artistico.

Susanna Tartari, di Ferrara, inizia professionalmente a sviluppare contatti con il mondo rievocativo nel 2000. Nasce in lei una passione per questo mondo che la porta a dedicarsi completamente allo studio e alla ricerca di quella che lei stessa chiama “arte del rievocare”.

Nel 2005 fonda «RIEVOCARE», testata giornalistica tutt’ora attiva (https://www.rievocare.it/) che le permette, assieme al fatto di aver partecipato al progetto “Rievocatori per il cinema”, di acquisire una visibilità tale da essere coinvolta, tra l’altro, in lavori per la RAI e altre televisioni private della piattaforma SKY, ma si dedica anche alla realizzazione di spettacoli dal vivo – come quello del 2006 per la chiusura del congresso nazionale della CIOR (Confederazione Interrelata degli Ufficiali della Riserva).

Nel 2007 realizza, a Torino, la prima fiera dedicata alla rievocazione storica e nel 2008 inaugura la prima grande manifestazione seguita da lei a Pordenone – “Appuntamento per la memoria”. Nello stesso anno – e fino al 2011 – sposta la fiera dedicata alla rievocazione storica a Ferrara.

Lavora come project manager per eventi, collaborando con musei, associazioni, Enti Locali – per due anni si occupa della direzione artistica del presepe vivente di Matera – fondazioni e società, ma già dal 1993 porta avanti un’attività da art director, che nasce nel mondo dell’arte contemporanea, creando mostre per musei, festival, studi privati e gallerie. Poi, l’impegno nell’ambito della rievocazione storica, le consente di rapportarsi sempre più con quella che viene definita da qualcuno “arte performativa” e di voler approfondire in particolare un fenomeno in forte espansione, anche in Italia, cioè quello del circo contemporaneo e di ciò che gravita attorno a esso.

Collabora con varie riviste ed è attiva nell’ambito del Terzo Settore – attualmente ricopre la carica di responsabile delle pubbliche relazioni dell’ass.ne Raggruppamento SPA (realtà attiva nel recupero e restauro dei mezzi militari delle due guerre mondiali) ed è coordinatrice provinciale di Ferrara per l’ass.ne Cultura Identità fondata e diretta da Edoardo Sylos Labini.

Buon lavoro al Direttivo dell’Ente e al Direttore Artistico Susanna Tartari.