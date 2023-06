Balestrando per Francesco e Ubaldo, evento che unisce Assisi e Gubbio

Nel suggestivo scenario di Piazza San Francesco ad Assisi, domenica 25 giugno 2023, si svolgerà la seconda edizione dell’evento “Balestrando per Francesco e Ubaldo“. Questo appuntamento, ormai diventato annuale, rappresenta un momento di unione tra le due prestigiose Compagnie di Balestrieri di Assisi e Gubbio, che vantano una lunga tradizione nel panorama della balestra antica regionale e nazionale.

Il neo presidente della Compagnia di Assisi, Francesco Ciambrusco, esprime con orgoglio l’entusiasmo nell’ospitare i loro amici eugubini in una piazza di grande significato come quella di San Francesco. Il rapporto di solidarietà e affetto tra le due Compagnie si è consolidato nel tempo, e questo evento rappresenta un momento privilegiato per rafforzare ulteriormente i legami tra le due città umbre.

La giornata inizierà con il raduno dei partecipanti nella suggestiva Piazza San Francesco, seguito da un momento conviviale alle 12:30, durante il quale le autorità si riuniranno nella sala delle Volte. Alle 14:30, il corteo storico partirà da Piazza del Comune per raggiungere Piazza San Francesco, dove avrà luogo la disfida dei balestrieri e la successiva premiazione.

È importante sottolineare che questa manifestazione non è una semplice competizione, ma una contesa amichevole tra le due società di balestrieri. Entrambe le Compagnie condividono principi e valori che provengono dal passato delle due città umbre, famose in tutto il mondo anche per le storiche rievocazioni medievali. Questo evento è un’occasione per celebrare l’amore per la balestra, i Santi patroni Francesco e Ubaldo, e le antiche tradizioni che legano le due comunità.

Una sorpresa speciale arricchirà l’edizione 2023 dell’evento: prima della premiazione, verrà presentata un’elaboratissima balestra, scolpita nel legno e incisa con il Cantico delle Creature, accompagnata da dieci francobolli che rappresentano scorci delle due città e quadri della vita di San Francesco. Questa creazione artistica rappresenta una vera rarità, testimoniando l’impegno e l’amore dei concittadini per la loro terra e per i loro Santi.

“Balestrando per Francesco e Ubaldo” è un evento che unisce le comunità di Assisi e Gubbio, attraverso la passione per la balestra antica, le tradizioni medievali e la devozione verso i Santi patroni. È un’occasione unica per vivere l’amicizia, l’arte e la storia in un contesto di festa e condivisione. Non resta che partecipare a questa magnifica manifestazione che rende omaggio alle radici culturali di entrambe le città umbre e all’arte millenaria della balestra.