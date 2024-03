Lo Stabat Mater di Pergolesi: Un’Armonia di Dolore e Devozione, con Manuela Molinelli

Nel corso dei secoli, molti compositori hanno trovato ispirazione nelle profondità dell’animo umano e nei suoi struggenti lamenti. Uno di questi è stato Giovanni Battista Pergolesi, il cui capolavoro, lo Stabat Mater, si eleva come un monumento alla commozione e alla fede.

Quest’opera, intrisa di tragedia e devozione, cattura il dolore universale di ogni madre che piange la perdita di un figlio, riflesso nelle tragedie che hanno afflitto l’umanità attraverso le ere, dalle guerre alle catastrofi naturali.

Nel cuore dell’opera risuona la preghiera, l’invocazione a Dio per trovare conforto nell’abisso della sofferenza, e l’identificazione con il Figlio morente in Croce per la salvezza dell’uomo.

Ogni nota dello Stabat Mater è impregnata di un’intensità struggente, arricchita dallo stile barocco tardo che caratterizza il lavoro di Pergolesi.

L’opportunità di immergersi completamente nell’emozionante esecuzione dell’opera si presenterà il prossimo 24 Marzo 2024, alle ore 18:00, presso la suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore, Santuario della Spogliazione ad Assisi, in Piazza del Vescovado.

Ad interpretare questo capolavoro sarà l’Orchestra Lirica Umbra, fondata nel 2022 dal tenore Claudio Rocchi, Presidente dell’ensemble, e dal Mezzo-soprano Manuela Molinelli, Direttore Artistico.

Le voci soliste saranno affidate a Manuela Molinelli e alla soprano toscana Simona Parra, già apprezzata protagonista del concerto “Omaggio a Maria Callas” nel contesto del Festival “Assisi in Lirica”. Questo concerto si svolgerà presso il Palazzo del Monte Frumentario lo scorso ottobre, sempre grazie all’Orchestra Lirica Umbra.

Le due cantanti saranno accompagnate da un quintetto d’archi dell’Orchestra Lirica Umbra, diretto dal Maestro Patrizio Scarponi, rinomato musicista dell’Umbria e membro dell’Orchestra da camera “I Filarmonici di Roma”.

Il concerto, reso possibile grazie al sostegno di aziende locali, conta sul patrocinio del Santuario della Spogliazione e del Comune di Assisi, con il ringraziamento particolare al Padre Marco Gaballo, Rettore del Santuario, e a Sua Eccellenza Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi.

L’evento, ad ingresso libero, sarà dedicato a San Francesco e al Beato Carlo Acutis, due figure di grande rilevanza spirituale per la comunità.

In questo contesto, la Mezzo-soprano Manuela Molinelli si distingue come una delle protagoniste di questa straordinaria esibizione. Nata ad Assisi, Molinelli ha coltivato fin da giovane una passione per la musica e il canto. Ha studiato canto lirico con grandi maestri, collaborando con prestigiose formazioni corali e partecipando a numerose produzioni operistiche in Italia e all’estero.

Dopo aver trascorso un periodo negli Stati Uniti, dove ha arricchito ulteriormente la sua formazione musicale, Manuela Molinelli è tornata in Italia, dove ha continuato a distinguersi per le sue brillanti esibizioni e il suo impegno nel promuovere la cultura musicale.

Il suo contributo artistico si estende anche al repertorio barocco, dimostrando la sua versatilità e il suo talento eccezionale. Con una carriera che abbraccia il cinema, il teatro e la musica, Manuela Molinelli continua a ispirare il pubblico con la sua voce calda e coinvolgente, portando avanti il ricco patrimonio musicale italiano con passione e dedizione.