Natale ad Assisi, via agli eventi Apre la casa del presepe di Francesco

L’accensione delle suggestive luminarie nel centro storico e nelle frazioni e l’apertura dei mercatini in piazza Santa Chiara hanno dato il via al Natale ad Assisi, che prevede oltre 250 eventi fino al 7 gennaio 2024. La città è inondata di luce, segno di speranza, con fili dorati, argentati e particolari installazioni luminose, in attesa dell’attivazione, l’8 dicembre prossimo, delle spettacolari illuminazioni scenografiche e architetturali sulle facciate di chiese e monumenti con immagini dedicate al tema del primo presepe della storia, realizzato 800 anni fa da San Francesco a Greccio.

I tradizionali mercatini natalizi, con prodotti artigianali e natalizi di qualità in una location unica nel cuore di Assisi, hanno già conquistato l’attenzione di turisti e visitatori. Ad animarli anche la musica di Radio Subasio, per la prima volta radio ufficiale del Natale ad Assisi, che ha firmato la speciale colonna sonora natalizia in filodiffusione. Saranno aperti fino al 7 gennaio, tutti giorni: feriali dalle 10 alle 19.30 e festivi dalle 9 alle 20. A Santa Maria degli Angeli i mercatini saranno invece presenti dall’8 al 17 dicembre, nella piazza accanto alla Basilica.

Domani 2 dicembre, grande festa in piazza del Comune con l’accensione del grande “Albero di alberi”: un albero di Natale speciale, composto da 80 abeti, che al termine delle feste verranno piantumati come segno di attenzione all’ambiente. Alcuni decori sono stati realizzati dai ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi. L’appuntamento è alle 16, con l’animazione dei Babbi Natale Marching Band che suoneranno per le vie del centro storico. Alle 16.30 animazione musicale dei bambini della scuola primaria e secondaria del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” e illuminazione dell’albero. Dal 2 dicembre sarà attivo anche il Trenino del Natale, per un tour emozionale della città.

E c’è grande attesa per l’apertura, dal 2 dicembre al 7 gennaio, della “Casa del Presepe di Francesco”, un’attrazione unica nel Palazzo del Monte Frumentario, ideata proprio in occasione dell’ottavo centenario del primo presepe al mondo, che viene celebrato come evento storico, culturale e sociale. Si tratta di uno spazio in cui i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva, nel racconto di quanto accaduto 800 anni fa a Greccio. Proprio come avvenne a quel tempo, i partecipanti aiuteranno Francesco a recuperare gli elementi essenziali per dare vita al suo primo presepe, attraverso un gioco di ruolo interattivo e divertente. Alla fine dello stesso, dalla pietra del palazzo spunterà un’emozionante suggestione di luci e suoni. Un’avventura, adatta a grandi e piccini, promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con il Teatro San Carlo di Foligno per la regia di Giacomo Nappini Casuzzi. Sono inoltre previsti laboratori creativi sul tema del presepe, a cura di Ideattivamente. Date e orari di apertura della “Casa del Presepe di Francesco” e degli spettacoli immersivi sono specificati nel sito www.nataleassisi.it e nella brochure dedicata al Natale ad Assisi. L’ingresso alla “Casa del Presepe di Francesco” e gli eventi sono gratuiti.

Grande attesa anche per l’inaugurazione il 3 dicembre, del presepe a grandezza naturale, con una suggestiva illuminazione, sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, nonché la mostra internazionale di “Presepi dal mondo”, all’interno del chiostro monumentale. L’appuntamento è alle 16, nel Refettorietto del Convento Porziuncola, per una conferenza alla quale sarà presente in collegamento il patriarca di Gerusalemme, S.B. Cardinal Pierbattista Pizzaballa. A seguire l’accensione del grande presepe e dell’Albero di alberi in piazza Garibaldi.