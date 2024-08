Botte da orbi alla sagra a Torchiagina: denunciati cinque giovani

Botte da orbi alla sagra – Lo scorso 28 luglio, durante una delle serate della sagra a Torchiagina, frazione di Assisi, si è verificata una rissa che ha coinvolto un gruppo di giovani. L’episodio ha avuto luogo all’interno di uno dei locali temporanei allestiti per la festa dell’oca, evento che ogni anno attira numerosi visitatori per celebrare la tradizione gastronomica locale.

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità, la rissa è scoppiata per motivi futili, degenerando rapidamente in uno scontro fisico che ha richiesto l’intervento immediato dei presenti. Due addetti alla sicurezza e il personale del bar, allestito appositamente per la sagra, sono riusciti a sedare la situazione, evitando che la tensione si aggravasse ulteriormente. Nonostante il trambusto, nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni.

I Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi sono intervenuti rapidamente, raccogliendo le testimonianze dei presenti e avviando le indagini per identificare i partecipanti alla rissa. In breve tempo, grazie alle informazioni raccolte, gli inquirenti sono riusciti a risalire ai presunti responsabili, cinque giovani, tutti residenti a Bastia Umbra.

Tra i denunciati ci sono due ventitreenni, due diciottenni e un diciassettenne. Questi giovani, dopo essere stati identificati, sono stati denunciati a piede libero. Per quanto riguarda i quattro maggiorenni, le denunce sono state presentate alla Procura della Repubblica di Perugia, mentre per il diciassettenne, la segnalazione è stata inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del capoluogo umbro.

Le autorità hanno reso noto che l’intervento tempestivo degli addetti alla sicurezza e del personale del locale ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato danni fisici, ma l’episodio ha comunque suscitato preoccupazione tra i partecipanti alla sagra e i residenti della frazione di Torchiagina. La comunità locale, che ogni anno partecipa numerosa a queste celebrazioni, è rimasta turbata dall’accaduto, considerando l’evento come un’occasione di convivialità e festa.

L’inchiesta dei Carabinieri prosegue per determinare le responsabilità individuali di ciascun giovane coinvolto e per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato alla rissa. Al momento, le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche che hanno scatenato la lite, anche se si parla di ragioni banali che hanno portato alla perdita del controllo da parte dei coinvolti.