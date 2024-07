Brillamento bomba a Petrignano, piano di evacuazione pronto per le operazioni di bonifica

È stato preparato un piano di evacuazione per le operazioni di bonifica e brillamento di un ordigno di fabbricazione americana, rinvenuto il 16 aprile scorso a Petrignano, nei pressi dell’aeroporto. L’ordigno, da 500 libbre (circa 242 kg, con circa 128 kg di tritolo) e con doppia spoletta armata, è stato scoperto dai tecnici di Umbra Acque durante i lavori per la realizzazione di una nuova condotta dalla diga di Valfabbrica.

Le operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno inizieranno domani alle ore 15:00. Queste attività di bonifica saranno condotte dagli artificieri dell’esercito del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore di Bologna. Il processo si articolerà in due fasi: una prima fase di disinnesco dell’ordigno presso il luogo di ritrovamento, seguita da una seconda fase di trasporto della bomba inerte, con scorta delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei soccorritori, verso il luogo individuato per le operazioni di brillamento: la cava “Marinelli A. Calce Inerti” situata in località Monticchio, a Mantignana.

La Prefettura di Perugia, al fine di coordinare tutte le operazioni di bonifica, ha tenuto apposite riunioni, al termine delle quali è stato concordato di effettuare il disinnesco domani, dalle ore 15:00 alle 18:00, per ridurre il più possibile il disagio alla popolazione, alle attività produttive e al traffico aereo.

L’ordinanza emessa dalla Prefettura di Perugia individua le misure di sicurezza che saranno adottate, a partire dalla delimitazione di una zona rossa dal punto di disinnesco dell’ordigno (raggio di 468 metri). Questo comporterà l’evacuazione di tutti i residenti (133 persone) e il fermo di tutte le attività commerciali ed industriali che ricadono in quel raggio. Saranno interrotte anche le attività dell’aeroporto, mentre la Colussi concluderà il turno lavorativo alle 14:00, ed entro la mezz’ora successiva i dipendenti lasceranno lo stabilimento.

Le operazioni saranno monitorate dal Centro operativo comunale (Coc) di Assisi, che si riunirà dalle ore 9:00 negli uffici comunali a Santa Maria degli Angeli, in piazza Nassyria, in stretto collegamento con la questura e gli artificieri. Sarà allestita un’area accoglienza e ristoro al campo sportivo di Petrignano. Per coloro che non hanno la possibilità di raggiungerla, sarà istituito un servizio navetta con partenza dalla scuola dell’Infanzia Trancanelli. Le vie interessate alla chiusura sono via fra Rufino Bartolucci, via dell’Aeroporto, via Francesco Morlacchi, viale Giacomo Matteotti, viale dei Pini.