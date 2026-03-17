Fuga pericolosa ad Assisi arrestato 25enne dopo inseguimento

Bloccato a Bettona dopo la corsa, controlli serrati nel territorio
Un inseguimento ad alta velocità lungo le strade del territorio umbro si conclude con un arresto. I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno fermato un 25enne del posto, ritenuto responsabile del reato di fuga pericolosa, introdotto recentemente dal Decreto Sicurezza.
L’episodio si è verificato durante un servizio ordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della circolazione stradale.
L’alt ignorato e la fuga ad alta velocità
I militari della Stazione di Bettona, impegnati in attività di pattugliamento lungo via Perugia, hanno intimato l’alt a un’autovettura per un controllo. Il conducente, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato, dando il via a una fuga a velocità sostenuta.
La manovra ha subito destato preoccupazione. Durante la corsa, l’uomo ha mantenuto una condotta di guida ritenuta pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.
L’inseguimento e il blocco del veicolo
A quel punto è scattato l’inseguimento. I Carabinieri hanno immediatamente allertato la Centrale Operativa della Compagnia di Assisi, permettendo il coordinamento con le altre pattuglie presenti sul territorio.
Le ricerche si sono concentrate nelle aree limitrofe fino a quando il veicolo è stato intercettato. Un’altra pattuglia dell’Arma è riuscita a bloccare l’auto, ponendo fine alla fuga.
L’operazione si è conclusa senza conseguenze per gli altri automobilisti, nonostante le condizioni di rischio generate durante l’inseguimento.
Irregolarità alla guida e rifiuto dei controlli
Dai successivi accertamenti sono emerse ulteriori irregolarità. Il 25enne si trovava alla guida con patente revocata, circostanza che aggrava la sua posizione.
Non solo. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro, comportamento che costituisce un’ulteriore violazione delle norme previste dal codice della strada.
Arresto e convalida del giudice
Alla luce dei gravi indizi raccolti, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.
Il Giudice del Tribunale di Perugia ha successivamente convalidato il provvedimento restrittivo, confermando la legittimità dell’operato dei Carabinieri.
L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo rafforzate sul territorio, con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi alla guida, che rappresentano una delle principali cause di rischio per la sicurezza stradale.
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