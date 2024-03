Morte Alessandro Noccioli, 49 anni, arriva senza vita in ospedale

Morte Alessandro Noccioli – Alessandro Noccioli, un uomo di 49 anni, ha perso la vita in circostanze misteriose. La sua morte, avvenuta tra venerdì e sabato nella casa di un’amica ad Assisi, ha scatenato una serie di domande ancora senza risposta.

La tragedia si è svolta quando Noccioli è stato portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia da una donna. Nonostante gli sforzi del personale medico, Noccioli è stato dichiarato morto all’arrivo. Questo fatto ha dato il via ad un’indagine da parte della squadra mobile per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.

Noccioli era stato visto vivo per l’ultima volta venerdì sera. Tuttavia, durante la notte, qualcosa è accaduto che ha portato alla sua morte. Un punto di particolare interesse, scrive Michele Milletti su Il Messaggero di oggi, per gli investigatori è il motivo per cui la donna che lo ha trovato in condizioni critiche ha deciso di portarlo in ospedale piuttosto che chiamare il 118.

La donna ha trovato Noccioli ancora sdraiato al risveglio sabato mattina. Inizialmente, ha pensato che stesse ancora dormendo, ma poi ha realizzato che era in condizioni critiche, forse già morto. Invece di chiamare i soccorsi, ha deciso di portarlo all’ospedale.

Gli investigatori, guidati da Maria Assunta Ghizzoni, stanno esaminando tutte le possibili cause della morte di Noccioli. Tra le ipotesi, c’è quella che Noccioli potrebbe aver abusato di qualche sostanza prima di arrivare a casa dell’amica. Questo, combinato con un possibile stato di salute precario, potrebbe spiegare la sua morte improvvisa.

Tuttavia, solo l’autopsia, che dovrebbe essere ordinata dalla Procura nelle prossime ore, potrà fornire risposte definitive. Nel frattempo, la polizia sta esaminando i contatti e le chiamate di Noccioli nelle ultime ore, dato che sembra che in passato avesse avuto problemi di dipendenza.

Resta da capire se la donna sia riuscita da sola a mettere Noccioli in auto o se sia stata aiutata da qualcuno. Mentre l’indagine continua, la famiglia e gli amici di Noccioli sono in attesa di risposte. La morte di Alessandro Noccioli rimane, per ora, un mistero.