Verso il G7 sulle disabilità affollato incontro tra amministrazione e associazioni

Un affollato incontro sul tema del G7 per le disabilità si è tenuto nella Sala Auditorium della Domus Pacis. Incontro voluto dall’amministrazione comunale di Assisi per informare cittadini e associazioni di territorio proprio in vista dell’appuntamento del 14 ottobre quando in città si terrà l’apertura del G7.

Il sindaco Stefania Proietti ha illustrato il programma della giornata con le iniziative e gli eventi che si svolgeranno nelle piazze e nelle vie della città, sottolineando la straordinaria importanza dell’evento aperto alle proposte di ogni associazione, proposte che poi confluiranno in un documento da presentare ai ministri del G7.

Per l’assessore alla cultura Veronica Cavallucci l’incontro è nato dall’esigenza delle associazioni già prima della notizia del G7 e ora di fronte a questo evento è opportuno raccogliere le proposte ed evitare che si sovrappongono.

L’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi ha spiegato che da sempre l’amministrazione comunale presta attenzione alle categorie più fragili e con disabilità attuando progetti per l’intera zona sociale nell’interesse di tutti.

L’assessore alle politiche per l’accessibilità Paolo Mirti ha salutato il G7 come un’opportunità per il territorio in una città dove è nato e vissuto San Francesco che del ripudio dell’emarginazione ne ha fatto una figura eccezionale. Poi ha ricordato “Assisi per tutti” dove le parole d’ordine sono inclusione e orientamento in maniera continuativa, garantendo il trasporto delle persone con disabilità nei luoghi dove ci sono le barriere architettoniche. L’idea di una città inclusiva, ha aggiunto Mirti, è un fatto culturale ricordando che le barriere sono, non solo fisiche, ma anche sociali e di linguaggio.

Prima di passare la parola ai rappresentanti delle associazioni, il sindaco ha parlato a proposito del G7 “come di un faro che si accende sulla città in merito all’accoglienza per tutti, che farà da acceleratore alle politiche in essere ad Assisi per diventare una città messaggio e modello di inclusione, vogliamo che il G7 non sia solo un grande evento per il quale la città si preparerà al meglio ma che lasci una traccia permanente e duratura; prima dell’appuntamento del 14 ci saranno nella settimana precedente tantissime iniziative nel corso delle quali le associazioni di Assisi e della zona sociale potranno spiegare quello che fanno e quali sono i loro progetti”.

Per la consigliera comunale e presidente della terza commissione Marylena Massini, attivissima nel mondo del volontariato, ha detto che “nella disabilità c’è il senso della vita, c’è la bellezza” e ha sottolineato il ruolo fondamentale delle associazioni.

Per Laura Pizziconi, consigliere comunale e presidente della seconda commissione, “la disabilità sta nelle barriere che noi creiamo, rimuoverle è il nostro impegno verso l’integrazione”.

La consigliera comunale Isabella Fischi ha spiegato che “il tema dell’inclusione è al centro dell’azione amministrativa e lo stiamo dimostrando con i fatti”.

Il dibattito ha registrato tantissimi interventi, nell’ordine Cristina Farnese, consigliera della Croce Rossa di Assisi; Michele Lazzari di Fish Umbria; Ferdinando Vallone di Aipd; Andrea Lombardi dell’associazione Arte che include; Maria Dolores Moreni della facoltà Life Design; Ilia Biagioni de Il Giunco; Sandro Dalla Costa dell’associazione Anna; Antonio Frascarelli di Assisi Medicina Onlus; Vittorio Pulcinelli di Aido comunale e regionale; Donata Giamo, direttore sanitario dell’istituto Caloria; Rino Borgarelli, presidente Auser; Francesco Calisti di Virtus Bastia; Francesco Capanna, presidente Pro loco di Santa Maria degli Angeli; Tiziana Tiburzi, assistente sociale presso il Comune di Assisi; Letizia Fiorelli