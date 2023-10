Delocalizzazione Fonderie Tacconi e screening sulla popolazione

Delocalizzazione Fonderie Tacconi – Nell’ultima mossa politica a difesa della comunità di Santa Maria degli Angeli, il capogruppo della Lega Umbria, Stefano Pastorelli, ha sollevato una questione cruciale in un’interrogazione indirizzata alla Giunta regionale. Il suo obiettivo è chiaro: proteggere la salute dei residenti di Santa Maria degli Angeli, affrontando prontamente le criticità ambientali che affliggono la zona.

Pastorelli ha puntualizzato che l’azione richiesta implica il coinvolgimento diretto della Regione Umbria per facilitare la delocalizzazione del polo industriale ex Fonderie Tacconi, in congiunzione con un’attenta valutazione delle condizioni di salute della popolazione circostante.

Nell’atto ispettivo presentato, il capogruppo della Lega ha evidenziato l’urgenza di valutare la presentazione del piano di delocalizzazione da parte delle Fonderie e ha sollecitato la Giunta a intervenire con l’uso dei fondi disponibili del Pnrr. Ha inoltre chiesto se siano previsti strumenti finanziari per agevolare la delocalizzazione, preservando allo stesso tempo i posti di lavoro e i livelli qualitativi della produzione.

La recente scoperta di tracce di vari elementi tossici nei capelli dei residenti della zona, quali tallio, mercurio, arsenico, uranio, rodio e piombo, ha ulteriormente rafforzato la necessità di un’azione tempestiva. Queste tracce sono state individuate in concentrazioni preoccupanti, evidenziando una situazione di inquinamento che richiede un intervento deciso e rapido da parte delle istituzioni competenti.

Pastorelli ha sottolineato l’importanza di condurre uno screening completo sulla popolazione per identificare qualsiasi sostanza inquinante presente. Inoltre, ha sottolineato la necessità di avviare un processo per facilitare la delocalizzazione delle ex Fonderie Tacconi, affinché la salute dei cittadini e l’occupazione siano entrambi preservati e tutelati.

Il suo appello finale è stato per la tutela del diritto alla salute dei cittadini come priorità assoluta, insieme all’incoraggiamento di attività economiche che possano portare a un incremento occupazionale e al benessere dei residenti. La questione è stata sollevata con l’obiettivo di garantire un futuro sano e prospero per la comunità di Santa Maria degli Angeli.