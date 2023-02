Comunità Energetiche “opportunità reale o pura propaganda?”

Presso il Comune di Assisi si è svolto il primo Seminario organizzato da Optima Energia dal titolo : Comunità Energetiche “opportunità reale o pura propaganda?” Oltre 250 sono stati i partecipanti all’incontro ( di cui ne erano stati programmati inizialmente solo 120 ) occupando tre sale del palazzo comunale, a partire dalla sala della Conciliazione, poi quella degli Emblemi, per poi occupare anche la sala del Consiglio Comunale.

di Francesco Gori

Sono intervenute, come da programma, le autorità pubbliche e di categoria del territorio della regione. Dal seminario è emerso che imprenditori e cittadini hanno mostrato grande interesse all’argomento sul tema delle “CER” in quanto c’è stata una esplosione di partecipanti al seminario anche attraverso la diretta internet che ha offerto l’opportunità di acquisire notizie a tutti coloro che non hanno potuto accedere in presenza.

In sintesi, il mercato , gli utenti, i cittadini sono consapevoli di non conoscere a fondo la materia, i percorsi di accesso e le procedure; è necessario quindi formare , fare cultura sull’argomento delle comunità energetiche rinnovabili .

Quando si entra a far parte del circuito, il soggetto diventa membro di una CER come protagonista attivo e di conseguenza entra anche in un contesto giuridico ; quindi è necessario sviluppare non solo campagne informative ma “formative” per far capire il processo e l’impatto sociale che si scatena sulla grande scala. Occorre accogliere le esigenze di ciascun membro interessato e poi svilupparlo perché produca benefici sociali sul territorio in base alle necessita del tessuto territoriale . Dal Seminario è emerso anche che, oltre alle realtà del territorio, la politica si è dimostrata per combattere la povertà energetica e la dipendenza dagli altri paesi con riflesso anche alla lotta al clima.

Grazie alla legislatura – in attesa del decreto attuativo – sarà definito il percorso agli incentivi e quindi in questa fase si deve necessariamente lavorare per poter “incubare quanti più soggetti “ all’interno di queste CER perché assumono un fondamentale ruolo di consumer il che significa aumentare l’energia condivisa.

Optima Energia intende facilitare il cittadino nell’educazione all’accesso alla CER , per indirizzarlo poi nei comportamenti virtuosi atti a cambiare il metodo sull’uso dell’energia . C’è da dire che il quadro legislativo è ancora vergine nelle esperienze e soprattutto su come generare le comunità . E’ arrivata l’era del CERF , delle comunità energetiche formative di cui Optima Energia si sta ponendo come trampolino di lancio partendo da questo primo importantissimo seminario.