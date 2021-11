Chiama o scrivi in redazione

La Sostenibilità possibile della prefabbricazione, conferenza stampa in programma

La conferenza stampa “La Sostenibilità possibile della prefabbricazione” si terrà in forma mista, sia in presenza che in streaming web, il 18 novembre p.v. a partire dalle 11.00 presso la sala convegni dell’Hotel Cenacolo di Assisi (PG).

Fonte: Manini Prefabbricati

L’evento sarà il momento per presentare il secondo bilancio di sostenibilità Manini Prefabbricati ma, soprattutto, per svelare alcune importanti innovazioni tecnologiche e sostenibili, già pronte per essere introdotte dall’Azienda nel ciclo produttivo.

Di seguito un’anticipazione dell’agenda

10.30 – Accoglienza e registrazione dei presenti

11.00 – Saluto Ing. Stefania Proietti, Sindaco di Assisi Saluto Dott. Federico Malizia, Vice Presidente Confindustria Sez. Perugia

11.20 – L’evoluzione sostenibile della prefabbricazione – Manuel Boccolini, AD Manini Prefabbricati

11.35 – Intervento della Prof.ssa Anna Pisello, Assistant Professor di Fisica Tecnica Ambientale all’Università di Perugia

11.50 – Sostenibilità e prestazioni: la sfida dei materiali nell’economia circolare – Ing. Leonardo Casali, Direttore Tecnico Manini Prefabbricati

12.10 – Intervento Dante Valobra, Partner di Ernst & Young

12.25 – Question time