Viabilità Assisi: Sp 251 modificata per evento culturale locale

Senso unico e divieti dal 4 al 6 settembre per la manifestazione
Viabilità Assisi – Modifiche alla viabilità lungo la Sp 251 di San Benedetto al Subasio per consentire lo svolgimento della manifestazione culturale “Ogni angolo ogni Pietra”, in programma dall’4 al 6 settembre presso l’Abbazia di San Benedetto. Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto l’istituzione di un senso unico di circolazione a salire, con conseguente divieto di transito in direzione discendente verso Assisi, valido per tutti gli autoveicoli e motocicli.
Viabilità Assisi
Le modifiche interesseranno il tratto della Sp 251 compreso tra il Km 2+300 e il Km 6+000, dalle ore 16.00 alle 22.00, garantendo sicurezza e regolarità del traffico durante le ore di maggiore affluenza per la manifestazione. L’iniziativa, dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio, richiama visitatori e residenti, rendendo necessarie soluzioni temporanee di circolazione.
Viabilità Assisi
Il Comune invita automobilisti e motociclisti a rispettare la segnaletica provvisoria e le indicazioni del personale addetto alla viabilità, al fine di garantire la fruizione dell’evento in piena sicurezza. L’accessibilità all’Abbazia di San Benedetto rimarrà regolata secondo le disposizioni ordinarie, con percorsi alternativi per chi si sposta verso Assisi.
Commenta per primo