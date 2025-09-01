Viabilità Assisi: Sp 251 modificata per evento culturale locale

Turismo, approvato codice di condotta Ue per le recensioni online BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi, sottoscrivendo il “Codice di condotta per le valutazioni e le recensioni online degli alloggi turistici”, diverse parti interessate dell’ecosistema turistico dell’Unione europea hanno compiuto “un passo importante per assicurare recensioni e valutazioni online affidabili e sicure di hotel e altri tipi di alloggi turistici”. Il nuovo codice, si legge in […]

Sospette interferenze russe sul gps dell’aereo di von der Leyen ROMA (ITALPRESS) – Domenica pomeriggio un presunto attacco di interferenza russa contro Ursula von der Leyen ha disattivato i servizi di navigazione GPS in un aeroporto bulgaro e ha costretto l’aereo del presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. E’ quanto riporta il “Financial Times”, precisando che un aereo che trasportava von der […]

Gattuso “Sono carico, questa Italia non è messa male” Il ct azzurro: "Sento la responsabilita', contro l'Estonia senza pensare a una goleada"

Università, dal ministero più risorse a tutti gli atenei italiani ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, ha definito la ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università statali che per il 2025 ammonta a 9,4 miliardi di euro, in aumento di 336 milioni rispetto allo scorso anno. La ripartizione riguarda la quota base, la quota premiale, […]

Global Sumud Flotilla rientrata nel porto di Barcellona per il maltempo ROMA (ITALPRESS) – La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Barcellona, con 200 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, è rientrata all’alba nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto in Spagna. “Partenza ritardata per garantire la sicura navigazione della spedizione”, spiega l’organizzazione in una […]

Un arresto per l’omicidio di Parubiy, Kiev segue traccia russa ROMA (ITALPRESS) – E’ stato arrestato un sospettato per la sparatoria che ha colpito a morte sabato scorso il politico ucraino Andriy Parubiy. Il parlamentare 54enne è stato ucciso sabato da un aggressore che si spacciava per un corriere nella città occidentale di Leopoli, scatenando una caccia all’uomo. A darne notizia sui ‘X’ è stato […]

Terremoto in Afghanistan, sale a 800 il bilancio delle vittime ROMA (ITALPRESS) – Sale a 800 il bilancio delle vittime e oltre 2 mila i feriti del violento terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito nella notte una serie di città nella provincia di Kumar, nell’Afghanistan orientale. Lo afferma un nuovo rapporto delle autorità afghane. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS).

Prosegue sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4 NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri è tornare a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all’1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte, […]

Schlein “Netanyahu va fermato” ROMA (ITALPRESS) – “Buon vento alla Global Sumud Flotilla”, il “governo italiano anche ieri si è espresso contro la pur timida proposta di sanzioni della commissione europea contro il governo israeliano. Ci sta mettendo dalla parte sbagliata della storia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Portoferraio, alla Festa dell’Unità dell’isola d’Elba.“Il […]