Aperte le iscrizioni per i servizi di mensa e trasporto scolastico 2024-2025

Aperte le iscrizioni – Da oggi, il Comune di Assisi accetta le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2024-2025. Le domande possono essere presentate fino al 30 agosto.

Quest’anno, per la prima volta, le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il servizio online. Gli interessati possono accedere al portale web del sito istituzionale del Comune di Assisi, https://www.comune.assisi.pg.it/servizi-ai/servizi-on-line-mensa-e-trasporto/, per effettuare l’iscrizione. L’accesso al portale richiede l’autenticazione tramite Spid o Cie.

Per assistere i cittadini nel processo di iscrizione, è disponibile un servizio di supporto presso il DigiPass a Santa Maria degli Angeli (Palazzo Capitano del Perdono). Il servizio è disponibile il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 1,00 alle ore 17,30, previo appuntamento. Gli appuntamenti possono essere prenotati chiamando il numero 075 8138448 o inviando una mail a digipass@comune.assisi.pg.it.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, l’Ufficio Scuola è a disposizione al numero 075 8138627 o tramite mail all’indirizzo scuola@comune.assisi.pg.it.

Questo nuovo sistema di iscrizione online rappresenta un passo avanti significativo per il Comune di Assisi, che continua a investire nell’innovazione digitale per migliorare l’efficienza dei suoi servizi e facilitare l’accesso ai cittadini. Con l’introduzione di questo sistema, il Comune spera di rendere il processo di iscrizione più semplice e conveniente per le famiglie, riducendo al contempo il carico amministrativo per il personale scolastico.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte da oggi e si concluderanno il 30 agosto. Invitiamo quindi tutte le famiglie interessate a procedere con l’iscrizione il prima possibile per garantire un posto per i propri figli nei servizi di mensa e trasporto per il prossimo anno scolastico.